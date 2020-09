Quelle est la propreté de Bjarne Riis?: Le bugbear est de retour en tournée

Bjarne Riis est l’une des figures marquantes de l’histoire récente du cyclisme. Le Danois est synonyme de grands succès, mais surtout de beaucoup de choses qui laissent toujours des doutes sur le Tour de France. Le fait que Riis soit maintenant revenu à la tournée provoque plus que froncer les sourcils.

Bjarne Riis a l’air assez épuisé. Le maillot est serré sur le haut du corps maintenant plus puissant, la sueur perle sur la tête chauve proéminente. Le gagnant de la tournée 1996 respire fort. Il reste encore dix kilomètres au sommet du Col de Turini, que le peloton du 107e Tour de France a conquis lors de la deuxième étape. Mais pour Riis, il est temps de faire une petite confession. “Pour être honnête, j’ai un peu d’aide. Un petit moteur dans ma moto m’aide avec quelques centaines de watts. Mais c’est quand même très difficile”, déclare le Danois scandalisé en désignant son vélo électrique.

Les cyniques peuvent prétendre que Riis ne peut tout simplement pas le faire sans une aide extérieure. En tant que cycliste professionnel, il aurait tellement aidé avec l’agent de dopage sanguin Epo qu’il a été surnommé «Monsieur 64%» en allusion à sa valeur hématocrite étrangement inhabituelle. En tant que chef d’équipe du CSC-Équipe, il aurait entretenu les meilleures relations avec le docteur espagnol du dopage Eufemiano Fuentes, même s’il l’a nié pendant longtemps.

Les Français étaient fous – et pas seulement à cause du dop

Maintenant, le personnage de 56 ans du Jutland est de retour en tournée après une absence de cinq ans. En tant qu’actionnaire et chef d’équipe de l’équipe de course NTT. Le «grand retour», lorsque les médias danois ont célébré le retour des Riis, a commencé par des excuses. En février, l’ancien professionnel des télécoms a demandé par écrit au directeur de la tournée Christian Prudhomme. Car Riis n’était pas forcément tombé en disgrâce en France à cause de son passé dopé. Au contraire, lorsqu’il a avoué du dopage, il s’est laissé emporter par la remarque désinvolte que son maillot jaune était dans une boîte du garage et qu’il pouvait être ramassé.

Les auteurs de dopage Erik Zabel et Bjarne Riis.

Cet affront au symbole de la tournée nationale des sanctuaires est allé trop loin pour les Français. “Il y a des choses que je regrette et dont je ne suis pas fier. Mais je peux garantir qu’elles ne se reproduiront plus”, déclare Riis maintenant. Le maillot jaune de son triomphe en 1996, assure-t-il, n’est pas dans une boîte. Il a une bonne place dans sa maison en Suisse.

Riis fait semblant d’être purifié. Et vous ne pouvez pas éviter d’interpréter les effets d’une petite crise de la vie dans vos mots. “J’ai vécu tellement de choses et je vous garantis que je ne recommencerai pas. Ma vie est trop courte pour ça”, souligne le “Adler von Herning”: “Il y a certainement des gens qui pensent que je ne devrais pas être dans le Retournez à vélo. La paix soit avec eux. Ils peuvent avoir leur mot à dire. Mais c’est ma vie et pas la vôtre. ” En interne, il aurait nettoyé la table à NTT et déclaré son retour avec un cyclisme sans dopage. «Si quelqu’un a des questions, il peut venir me voir et je vais tout expliquer», dit Riis. Il est bien sûr malheureux qu’il n’ait jamais fait cela publiquement en entier.

“Cela ne veut pas dire crédibilité”

C’est pourquoi Riis a du mal à vendre de manière crédible sa nouvelle approche du cyclisme. Après tout, il représente la vieille école comme peu d’autres dans le peloton. “Je serais heureux si j’avais beaucoup de collègues qui, comme moi, n’ont pas une grande histoire dans le cyclisme. Ce serait certainement mieux et plus crédible”, a déclaré Ralph Denk, chef d’équipe de Bora Hansgrohe, le “Süddeutsche Zeitung”. “Je pense qu’il n’y a guère de moyen légal d’interdire de telles personnes à vie. Mais cela n’est pas synonyme de crédibilité. Vous devez rester à l’écart jusqu’à ce que la prochaine génération soit là.”

Le témoin clé du dopage Jörg Jaksche, qui était autrefois chauffeur sous Riis, va même plus loin. “Je pense qu’il y aura du dopage chez lui. Je ne sais pas s’il le lancerait”, a déclaré le joueur de 44 ans au début de l’année de la dpa. Jaksche ne voit pas non plus de changement dans le cyclisme. «À quel point le cyclisme est-il dépendant financièrement de personnes comme Bjarne Riis? C’est plus une question de budget. En cas de besoin, le diable mange des mouches. L’équipe NTT se réfugie dans le passé de Riis dans les dictons. «Vous apprenez plus de vos erreurs que de vos victoires», déclare le fondateur Doug Ryder. Et Riis a proposé de prendre tous ses critiques pour un café et d’expliquer son point de vue. Si jamais cela arrive, cela devrait être un tour assez important.