Quelle est la différence entre un ordinateur portable et un ordinateur portable?

Par Niko Plaas

Ordinateur portable ou notebook: quel est le bon nom quand?

Que vous soyez un expert en informatique depuis toujours ou un débutant qui vient tout juste d’entrer dans ce monde: les termes ordinateur portable et ordinateur portable sont presque toujours utilisés comme synonymes de nos jours, aucune différence ne peut être établie. Cependant, les mots eux-mêmes ont des significations différentes. Notebook signifie «ordinateur portable» et ordinateur portable traduit librement quelque chose comme «calculatrice de tours». Cette différence n’a plus d’importance aujourd’hui. Au contraire, cela remonte au passé et à la conception originale de l’ordinateur mobile – nous en parlerons plus tard.

Si vous voulez décider de l’un des deux termes ces jours-ci, la recherche donne une image mitigée qui ne veut pas donner un favori clair. Après une recherche avec Google (en juillet 2020), il y a 1 970 000 000 d’entrées pour le mot «ordinateur portable». Le terme «notebook» n’est que de 783 000 000. Sonne comme un gagnant clair, n’est-ce pas? Cependant, si vous recherchez «ordinateur portable» sur Wikipédia, vous serez redirigé vers «ordinateur portable» – le lexique en ligne ne propose pas de page distincte pour l’ordinateur portable.

Le Duden en ligne mène les pages de définition aux deux termes. Ici, le sens du terme “ordinateur portable” est qu’il s’agit d’un “petit ordinateur personnel portable”. L’entrée correspondante pour le terme «ordinateur portable» est «ordinateur portable et léger dans lequel l’écran, le clavier, le lecteur, etc. sont intégrés dans le boîtier à charnière».

Les ouvrages de référence pertinents ne font donc pas de distinction claire entre ordinateur portable et notebook. Il n’en reste pas moins que les deux termes sont corrects pour un ordinateur portable et ne conduisent pas à des malentendus aujourd’hui même lorsqu’ils sont utilisés comme synonymes.

Histoire: c’est ainsi que sont nés les termes ordinateur portable et ordinateur portable

Toshiba a introduit une fois le terme «notebook».

Quelle est la différence entre un ordinateur portable et un ordinateur portable? Un regard sur le passé montre que les termes étaient utilisés très différemment dans le passé. À l’origine, le mot «ordinateur portable» était le terme que les fabricants utilisaient pour décrire les ordinateurs portables qui étaient si pratiques que, contrairement au PC de bureau, l’utilisateur pouvait faire fonctionner l’appareil selon la signification du mot sur ses genoux. Selon le magazine spécialisé Heise, le terme «notebook» n’a été introduit par la société japonaise Toshiba qu’à la fin des années 1980, «afin de mieux commercialiser des appareils particulièrement compacts et légers (comme un notebook)».

À l’époque, les ordinateurs portables différaient principalement par la taille, le poids et les performances des ordinateurs portables. Pendant longtemps, les appareils avec une taille d’écran de 15 pouces ou plus, qui apportaient un lecteur de CD, beaucoup d’énergie et de nombreuses connexions, étaient plus susceptibles d’être appelés ordinateurs portables. Les ordinateurs portables étaient proportionnellement plus petits, plus légers et moins généreusement équipés. Cependant, ces différences sont devenues moins pertinentes en raison des progrès technologiques. Les lecteurs de CD sont devenus de moins en moins importants, toute la technologie est de plus en plus puissante et se trouve dans de moins en moins d’espace – tout cela a adouci la frontière entre ordinateur portable et ordinateur portable et l’a finalement fait disparaître.

Informations intéressantes sur le côté: Début 2000, le terme «ordinateur pliable» est apparu dans le monde germanophone. Mais il ne pouvait pas prévaloir contre un ordinateur portable et un ordinateur portable. Pas étonnant que vous compariez le facteur de fraîcheur de la «calculatrice pliante» par rapport à «Laptop» ou «Notebook» peut avoir un effet.

Ordinateur portable ou notebook: c’est ce que disent les fabricants

Apple n’appelle pas son MacBook un ordinateur portable, mais un ordinateur portable.

Computer Bild a demandé à plusieurs fabricants d’ordinateurs portables de faire une déclaration sur la différence entre les termes ordinateur portable et ordinateur portable. Voici un bref aperçu des opinions de certains grands fabricants:

Acer: «Dans le passé, le terme ordinateur portable était utilisé pour les appareils épais, lourds mais puissants, alors que les petits appareils légers et moins performants étaient déclarés comme des ordinateurs portables. (…) De nos jours, les appareils puissants peuvent également être construits à plat et légers. (…) Pour Le plus important pour nous est que l’ordinateur portable réponde aux exigences du client, qu’il veuille l’appeler notebook ou ordinateur portable. “

«Dans le passé, le terme ordinateur portable était utilisé pour les appareils épais, lourds mais puissants, alors que les petits appareils légers et moins performants étaient déclarés comme des ordinateurs portables. (…) De nos jours, les appareils puissants peuvent également être construits à plat et légers. (…) Pour Le plus important pour nous est que l’ordinateur portable réponde aux exigences du client, qu’il veuille l’appeler notebook ou ordinateur portable. “ Pomme: “Chez Apple, nous ne faisons aucune distinction entre un ordinateur portable et un ordinateur portable. Nous appelons nos appareils portables (MacBook) des ordinateurs portables.”

“Chez Apple, nous ne faisons aucune distinction entre un ordinateur portable et un ordinateur portable. Nous appelons nos appareils portables (MacBook) des ordinateurs portables.” Dell: «Les termes ordinateur portable et ordinateur portable sont utilisés aujourd’hui dans le même contexte et décrivent les appareils mobiles typiques au format à clapet« classique ». (…) Les termes sont utilisés de manière interchangeable. En raison de l’introduction des nouveaux facteurs de forme des ordinateurs portables 2-en-1 Les termes tels que détachable et convertible sont plus importants aujourd’hui et jouent un rôle plus important dans la communication avec nos clients. “

«Les termes ordinateur portable et ordinateur portable sont utilisés aujourd’hui dans le même contexte et décrivent les appareils mobiles typiques au format à clapet« classique ». (…) Les termes sont utilisés de manière interchangeable. En raison de l’introduction des nouveaux facteurs de forme des ordinateurs portables 2-en-1 Les termes tels que détachable et convertible sont plus importants aujourd’hui et jouent un rôle plus important dans la communication avec nos clients. “ Lenovo: “Le développement vers des appareils toujours plus petits, plus minces et en même temps plus puissants signifie que nous parlons de plus en plus simplement d’ordinateurs portables, par exemple, ou que nous utilisons les mots” ordinateur portable “et” ordinateur portable “comme synonymes.”

“Le développement vers des appareils toujours plus petits, plus minces et en même temps plus puissants signifie que nous parlons de plus en plus simplement d’ordinateurs portables, par exemple, ou que nous utilisons les mots” ordinateur portable “et” ordinateur portable “comme synonymes.” Médion: «Medion n’utilise plus que le terme ordinateur portable, car à nos yeux, beaucoup de choses se sont passées depuis l’invention de l’ordinateur portable. (…) Au lieu de se concentrer uniquement sur le remplacement d’un PC, la mobilité et la diversité sont au centre de nos préoccupations. Les cahiers n’ont pas de limites à votre imagination. “

«Medion n’utilise plus que le terme ordinateur portable, car à nos yeux, beaucoup de choses se sont passées depuis l’invention de l’ordinateur portable. (…) Au lieu de se concentrer uniquement sur le remplacement d’un PC, la mobilité et la diversité sont au centre de nos préoccupations. Les cahiers n’ont pas de limites à votre imagination. “ Microsoft: «Les appareils Surface, y compris les gammes de produits Surface Go, Surface Pro, Surface Pro X, Surface Laptop et Surface Book, sont conçus pour être les PC les plus puissants, polyvalents et mobiles dans leurs catégories de produits respectives et ne peuvent pas être facilement divisés en catégories telles que les ordinateurs portables ou les ordinateurs portables. “

Toutes ces déclarations montrent clairement que la distinction entre ordinateur portable et ordinateur portable n’existe plus. Les termes sont souvent utilisés comme synonymes du côté de l’entreprise. Ou le fabricant respectif décide de sa variante préférée, comme dans les cas d’Apple et de Medion. Ou il se passe de cette catégorisation au profit d’autres termes, comme le suggèrent Dell et Microsoft.

