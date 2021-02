Quelle est la constante cosmologique?

Ce graphique montre une carte des taux d’expansion de l’univers dans différentes directions. La carte est en coordonnées galactiques, avec le centre regardant vers le centre de notre galaxie. Les couleurs noire et violette indiquent les directions des taux d’expansion les plus faibles (la constante de Hubble); le jaune et le rouge indiquent les directions des taux d’expansion les plus élevés.

(Crédit d’image: Université de Bonn / K. Migkas et al.)