Quelle a été l’émission la plus tweetée de l’automne en Amérique ?

Twitter est le réseau social qui a eu une date d’expiration plus d’une fois, mais contre toute attente, les interactions se multiplient entre les utilisateurs, qui avec leurs tweets mettent en place le nouveau classement des 10 programmes les plus tweetés entre le 31 mai et le 9 août aux Etats-Unis. Bien que la série ait tendance à avoir plus de fans, la position numéro 1 ne correspond pas à une fiction.

C’est nous Il occupe la 10e position lorsqu’il est commenté pour sa sixième et dernière saison, après que la cinquième a subi des problèmes de production en raison de la pandémie de Coronavirus. A l’avant-dernière place du Top on trouve Succession de HBO Max, avec de bonnes nouvelles pour son prochain opus et de nouveaux membres qui rejoindront le casting, comme Adrien Brody et Alexander Skarsgård.

En huitième, septième, sixième et cinquième, ils sont le feu de Chicago, La voix, Gare 19 Oui 9-1-1. Déjà en position numéro 4 est Riverdale qui commence à gagner du terrain pour le lancement de sa saison 5, qui vient de revenir sur les écrans de Warner Channel avec son épisode 11. L’entrée sur le podium apparaît Éducation sexuelle, série Netflix qui reviendra avec son troisième opus le 17 septembre.

L’anatomie de Grey Il semblait avoir obtenu sa première place parmi les plus tweetés, car avant la sortie de chaque chapitre, il est courant que les noms des personnages ou un hashtag spécifique deviennent une tendance. En l’occurrence, ils se situent secondes, après une saison 17 qui a porté à l’écran la pandémie de Coronavirus, faisant presque mourir Meredith de la maladie, mais aussi des retours comme celui de Patrick Dempsey et des sorties comme celles de Jesse Williams ont été commentés.







Les fictions peuvent être l’une des grandes considérations du public au moment de leur divertissement, mais dans ce cas le programme avec le plus de messages sur Twitter était la franchise réalité Le célibataire. Bien qu’il ait connu une interruption en raison de la crise sanitaire, l’événement dont on a le plus parlé a été le départ de Chris Harrison dans le 17e volet.