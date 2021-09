Quelle a été la série Netflix la plus regardée cette semaine ?

Chaque semaine le géant du streaming lance de nouvelles séries et films qui battent tous les records et qui affirment Netflix comme plate-forme avec meilleur contenu original. Le marathon étant une habitude plus qu’installée, les fictions du monde entier ont un grand impact et modifient leur position dans le classement des contenus les plus consultés. Ici, nous vous disons ce qu’ils étaient la série la plus populaire de ces derniers jours.

Netflix met à jour chaque semaine le classement de ses séries et films les plus regardés (Getty).



+ Les 4 séries Netflix les plus regardées au monde cette semaine

4. Banques extérieures

Cette série à suspense présente deux saisons de 20 épisodes au total, d’une durée approximative d’une heure. Il met en vedette Chase Stokes, Madelyn Cline et Madison Bailey et présente une île de riches et de pauvres, dans laquelle l’adolescent John B. convainc ses trois meilleurs amis de rechercher un trésor légendaire lié à la disparition de son père.







3. Le bon docteur

Au l’Amérique latine, cette série est disponible en Amazon Prime Vidéo. Cependant, elle fait partie du catalogue N rouge de nombreux autres pays qui l’ont installée comme la troisième série la plus vue de la semaine. Il s’agit d’un jeune chirurgien atteint du syndrome de Savant qui est recruté dans le service de chirurgie pédiatrique d’un hôpital prestigieux. Une personne qui n’a pas la capacité d’entrer en relation avec les autres peut-elle vraiment sauver des vies ?







2. Bonnes filles

La deuxième fiction la plus regardée de Netflix cette semaine met en vedette Christina Hendricks et Retta Mae Whitman. Il a quatre saisons et a récemment publié de nouveaux épisodes. L’histoire commence lorsque trois mères envisagent de braquer un supermarché pour mettre fin à leurs problèmes financiers et devenir indépendantes.







1. Appât à clics

Le classement est dirigé par ce mini-série Protagonisée par Zoé Kazan, Betty Gabriel et Adrian Grenier, qui ne compte que huit épisodes d’environ 50 minutes. Créé par Tony Ayres et Christian White, son intrigue tourne autour de l’enlèvement de Nick Brewer qui s’accompagne d’une tournure cybernétique perverse. Tout au long de la saison, les proches du protagoniste se précipitent pour découvrir qui se cache derrière l’événement et leurs motivations.