Quelle a été la série/film Netflix le plus regardé au deuxième trimestre 2021 ?

Le service de diffusion en continu Netflix ont fourni leurs données officielles pour la deuxième fois de l’année, ce qui n’arrive généralement pas à plusieurs reprises, car ils ont tendance à être très réservés lorsqu’il s’agit de divulguer des statistiques sur leurs premières. Bien qu’il existe d’autres cabinets de conseil populaires, la plate-forme suit généralement les étapes selon ses propres chiffres sans les emprunter d’ailleurs. Au deuxième trimestre, il y a eu plusieurs lancements et nous vous montrons ici ce qui a été le plus regardé.

Bien qu’elle ne soit pas guidée par des données extérieures, une lettre des actionnaires de Netflix reconnu pour la première fois la mesure de la transmission de Nielsen, mais avec des correctifs : « Compte tenu du fait que nous sommes moins matures dans d’autres pays et que [Nielsen] excluant les écrans mobiles (où nous pensons que notre part est encore plus faible), nous sommes convaincus que nous avons un long chemin vers la croissance « . Ils assurent également : « Au fur et à mesure que nous améliorons notre service, nous visons à continuer d’augmenter notre proportion de temps d’écran aux États-Unis et dans le monde. ».

+ Les plus vues sur Netflix au deuxième trimestre

La façon dont la plateforme mesure ses émissions et ses films est la suivante : ils prennent en compte une lecture avec seulement deux minutes de temps de visionnage d’un certain contenu, car c’est « assez de temps pour montrer que le choix était intentionnel ». Compte tenu de cela, Army of the Dead a été le plus regardé sur Netflix au deuxième trimestre avec 75 millions d’utilisateurs qui l’ont regardé au cours de ses quatre premières semaines, il a été créé.

Ce long métrage réalisé par Zack Snyder Il a eu le plus de regards à travers le monde et a beaucoup à voir avec les fans du cinéaste, qu’ils suivent de ses projets dans DC Comics. Bien que cette histoire de zombies n’ait pas reçu de bonnes critiques, le public semble l’approuver, et c’est pourquoi une suite est prévue, ainsi que deux spin-offs confirmés: Armée de voleurs, qui racontera l’histoire de l’équipe, et Armée des morts : Lost Vegas, une version animée centrée sur l’éclosion des morts-vivants.







Le podium des données Netflix est complété par la deuxième place pour Paternité, le film avec Kevin Hart, qui a récolté 74 millions de vues. En troisième lieu, nous avons Dent sucrée, avec 60 millions de vues, toujours en suivant la méthode de mesure du streaming. Le prochain trimestre sera très compétitif, car nous aurons: La Casa de Papel, Éducation sexuelle, Virgin River, Sweet Girl, El Stand de los Besos 3 et plus de sorties attendues.

Top 10 des Netflix les plus regardés au 2e trimestre :

1- Armée des morts

2- Paternité

3- Dent sucrée

4- Ombre & Os

5- Lupin 2

6- La famille Mitchell vs. les machines

7- Élite 4

8- Qui a tué Sara ? deux

9- Le Cercle

10- Les Fils de Sam