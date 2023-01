Quel livre est basé sur The Academy Murders, le nouveau film Netflix sur Edgar Allan Poe

in

Les Crimes de l’Académie Il vient de tomber sur Netflix et c’est une histoire sur Edgar Allan Poe, mais ce n’est basé sur aucun de ses livres. Connaître tous les détails.

©NetflixLes Crimes de l’Académie

il y a quelques heures Netflix Il a ajouté un nouveau film à son catalogue qui donnait déjà beaucoup à dire. Il s’agit de Les Crimes de l’Académie, une histoire pleine de drame, de mystère et d’action. Le film avec Harry Melling et Christian Bale comme protagonistes a déjà enchanté des milliers d’utilisateurs à travers le monde. A tel point qu’en si peu de temps, le long-métrage s’est placé parmi les plus vus sur la plateforme.

Ceci est dû au fait Les Crimes de l’Académie suit une histoire étonnante sur l’un des poètes les plus connus: Edgar Allan Poe. Le synopsis officiel indique : « West Point, 1830. Un matin gris d’hiver, le corps d’un jeune cadet est retrouvé. La tragédie tourne au carnage lorsqu’on découvre à la morgue que le cœur a été prélevé avec une précision exquise.

Continuez ensuite : « Craignant une atteinte irréparable à la réputation de l’académie militaire, ses directeurs se tournent vers un inspecteur local, Augustus Landor (Christian Bale), pour résoudre le meurtre. Frustré par le code de silence des cadets, Landor demande l’aide de l’un d’eux pour enquêter sur l’affaire. Il s’agit d’un cadet excentrique qui méprise la discipline militaire et a un penchant pour la poésie, un jeune homme nommé Edgar Allan Poe (Harry Melling) ».

Sans aucun doute, une histoire qui a réussi à attirer l’attention parce qu’elle mentionne Edgar Allan Poe. Cependant, il convient de noter qu’au-delà du fait que ce film mentionne le grand poète, il n’est pas basé sur l’un de ses livres. A cette occasion, Poe est un personnage simple qui a été utilisé pour l’histoire.

Hé bien, Les Crimes de l’Académie Il s’agit d’une adaptation du roman homonyme de Louis Bayard., qui a été écrit en 2003. L’écrivain a trouvé dans ce drame mystérieux un moyen d’attirer des milliers de lecteurs et maintenant le géant du streaming a choisi de l’ajouter à son catalogue. Quelque chose qui, sans aucun doute, a parfaitement fonctionné.

