Quel est le point de vente de la Xbox Series X cet automne?

Nous serions enfin sur le point d’obtenir des réponses à nos questions sur la PS5 et la Xbox Series X ce mois-ci, à savoir quand elles sortiront et combien elles coûtent. Mais pour une console en particulier, il y a une question à laquelle elle doit répondre en plus de ces deux.

Pourquoi exactement les gens devraient-ils acheter une Xbox Series X, ou Series S, si cela fait effectivement ses débuts avec elle?

La philosophie Xbox de Microsoft a évolué au point où la Xbox elle-même semble presque hors de propos. Il ne s’agit pas de «l’ombre de la guerre des consoles», c’est juste un fait sur la façon dont Microsoft se positionne sur le marché, et il existe un certain nombre de facteurs passés, présents et futurs qui s’additionnent tous: «pourquoi devrait-on dépenser entre 500 et 600 dollars nouvelle Xbox cet automne? » je ne pense pas qu’il soit facile de répondre.

Version croisée PC: Il s’agit d’un report de la dernière génération, mais étant donné que Microsoft est également dans le secteur des OS PC, ils ont décidé de créer n’importe quel jeu exclusif Xbox … pas une exclusivité Xbox à l’avenir. Tout Les exclusivités Xbox sont également disponibles simultanément sur PC, ce qui signifie que si vous avez un ordinateur capable de les exécuter, vous n’avez pas du tout besoin d’une Xbox (et bon sang, vous pouvez utiliser une manette Xbox sur votre PC si vous voulez vraiment reproduire l’expérience. ). Sony, quant à lui, a commencé à ajouter vieux exclusives au PC, une première, et pourtant cela ne semble pas être le plan pour les nouveaux titres, qui devront être joués sur PS5 et rien que PS5 pendant longtemps, sans doute.

Support inter-génération: De même, Microsoft a promis qu’au moins pendant un certain temps, probablement quelques années, ses exclusivités fonctionneront également sur la génération actuelle de consoles, la Xbox One. Ainsi, lorsque Halo Infinite arrivera enfin, vous pourrez peut-être en profiter à son «meilleur» sur Xbox Series X, mais ce n’est pas le cas avoir besoin cette console pour pouvoir y jouer si vous avez déjà une Xbox One. Encore une fois, probablement différent de Sony qui exigera sans aucun doute une PS5 pour Horizon Forbidden West ou ses autres jeux de nouvelle génération à venir.

Game Pass Ultimate / xCloud: Cela va être une nouvelle expérience, mais bientôt, vous pourriez techniquement être en mesure de vous abonner à Game Pass Ultimate associé à xCloud et ne pas avoir besoin d’une Xbox ou PC de jeu pour pouvoir jouer à des jeux Xbox, car en raison de la diffusion en continu de jeux, ils pourront fonctionner sur une variété d’appareils, des téléphones potentiellement aux tablettes en passant par les ordinateurs portables et les PC aux spécifications inférieures aux téléviseurs intelligents (rien sur iOS). Encore une fois, cela vous évite d’acheter n’importe quel type de boîte si le streaming fonctionne assez bien.

Délai infini Halo: Même si Infinite était sur PC et de dernière génération, c’était les jeu de lancement phare de la série X cet automne, qui ne reste plus que quelques exclusivités plus petites après un retard jusqu’en 2021 (probablement fin 2021, à première vue). Mais les joueurs étaient sans aucun doute ravis de choisir une Xbox Series X et d’y exécuter le jeu, de sorte que c’était au moins un argument de vente pour la console pour certains. Mais maintenant, puisque c’est entre 3 et 12 mois, c’est perdu pour eux.

Exclusivités futures: Même si une Xbox Series X est l’endroit où vous voulez jouer à de futures exclusivités Xbox au lieu de PC ou xCloud, les plus gros jeux à venir que Microsoft a annoncés, Fable, Avowed et Forza ne semblent pas être prêts en 2021, et aucune date ne l’a été été promis pour eux du tout. Ainsi, bien que la série X soit peut-être l’endroit où jouer à ceux-ci dans le futur, c’est le futur lointain, pour le moment. Au lieu de cela, les joueurs devront se contenter d’anciennes exclusivités «améliorées» comme Gears 5 fonctionnant à 60 fps.

Power Edge sur PS5: D’après les spécifications, il est clair que la série X de Microsoft est fondamentalement plus puissante que la PS5 de Sony. Et pourtant, je n’ai pas encore vu de comparaisons qui montrent cela, donc nous n’avons aucune idée si cette différence va même être perceptible. Toutes les démos Xbox Series X que nous voyons fonctionnent généralement sur un PC avec des «spécifications similaires» à une série X, par opposition aux séquences PS5 que nous obtenons régulièrement. Sony a également présenté des jeux comme Ratchet et Clank qui démontrent clairement quelque chose de très «nouvelle génération» comme le warping instantané, et peut-être que la série X peut le faire aussi avec son SSD, mais nous ne l’avons pas vu en dehors de peut-être The Medium avec son ” jeu dual world ». En bref, il peut avoir un avantage technique en termes de puissance, mais si cela se traduit par quelque chose qu’il peut faire que la PS5 ne peut pas, en particulier dans les jeux tiers partagés, nous ne l’avons pas encore vu.

Ne vous méprenez pas, Sony n’est pas non plus dans la position la plus forte ici. Leur lancement sur PS5 semble assez minimaliste avec seulement Godfall en tant que console exclusive (partagée avec PC) et Spider-Man: Miles Morales, qui a montré si peu de séquences que je n’exclus pas qu’il pourrait être retardé. Mais la PS5 est pleine de vapeur venant de la génération dominante de PS4, et même si les politiques de Microsoft telles que les versions multi-PC ou le support de dernière génération sont censées être «conviviales pour le consommateur», elles servent également de raisons claires de ne pas débourser pour une nouvelle Xbox , alors qu’une PS5 semble être obligatoire pour expérimenter une foule de futurs jeux.

Il semble trop tard pour Microsoft de retarder la Xbox Series X jusqu’à ce qu’elle ait Halo ou autre chose avec laquelle lancer, car cela ne ferait que céder encore plus de terrain à Sony, mais j’ai vraiment du mal à comprendre quel est le véritable argument de vente. de la console cet automne lorsque la boîte semble si inutile pour de nombreuses raisons, et même son avantage de puissance revendiqué ne semble pas pouvoir être montré de manière significative. Nous verrons comment leur marketing se déroule, mais pour l’instant, c’est une situation étrange.

