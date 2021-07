Quel âge ont les acteurs adultes de la série « Retour au quartier »

« Retour dans le quartier« C’est la série péruvienne qui captive le public depuis quatre ans ; Et ce n’est pas pour moins, car lorsqu’il a été diffusé pour la première fois en mai 2017, il a évoqué la nostalgie des téléspectateurs et captivé les nouvelles générations, pour cela il a mis l’histoire dans les années 70 et 80, qui est restée jusqu’au début de la quatrième tranche , quand dans le sixième chapitre, il a radicalement changé le temps et l’a placé aujourd’hui.

Sans aucun doute, un changement total, mais avec la même essence qui a fait que le public ne manque aucun des chapitres qui concentrent de temps en temps l’intrigue sur un ou plusieurs de ses personnages.

Parce que chacun des acteurs qui apparaissent dans la série télévisée a gagné l’affection du public, on vous dira cette fois quel âge ont les acteurs adultes.

PAUL MARTIN EST PEDRO BRAVO TORREJÓN ‘PICHÓN’

L’acteur comme Pigeon. (Photo: Amérique TV)

Paul Maurice Martin Calle est né à Lima le 27 juin 1966. Il incarne Pedro Bravo, un père de famille veuf qui élève ses quatre enfants. Actuellement, l’acteur a 55 ans.

MÓNICA SÁNCHEZ EST MALENA UGARTE TORRES DE GANOZA

L’actrice en Malena. (Photo: Amérique TV)

Mónica Mariel Sánchez Cuadros est née à Lima le 27 février 1970. Elle incarne Malena Ugarte, qui a également quatre enfants. L’actrice a 51 ans.

ADOLFO CHUIMAN EST BENIGNO BRAVO AYALA

L’acteur comme Benigno. (Photo: Amérique TV)

Adolfo Chuima Vargas, plus connu sous le nom d’Adolfo Chuiman, est né à Lima le 18 octobre 1946. Dans la série, il joue le rôle de Benigno Bravo, véritable idole et amoureux. L’acteur a 74 ans.

YVONNE FRAYSSINET EST CONSUELO TORREJÓN LÓPEZ DE BRAVO ‘CONCHITO’

L’actrice comme Conchito. (Photo: Amérique TV)

Hilda Yvonne Melanie Frayssinet Gaviria est née à Lima le 2 février 1950. Dans la fiction, elle joue le rôle de Consuelo Torrejón ou ‘Conchito’, la mère dévouée qui fait tout pour voir ses enfants heureux. L’actrice a 71 ans.

LUCHO CÁCERES EST JORGE GUTIÉRREZ MENDOZA ‘COCO’

L’acteur comme Coco. (Photo: Amérique TV)

Luis Alberto Cáceres Andrade est né à Lima le 12 août 1969. Dans la série, il incarne le rôle de Coco Gutiérrez, un homme au caractère un peu compliqué, mais qui donne tout pour sa famille. L’acteur a 51 ans.

MARICIELO EFFIO EST FANNY CHUQUISENGO VARGAS DE GUTIÉRREZ

L’actrice comme Fanny. (Photo: Amérique TV)

Maricielo Sara Effio Balladares est née à Lima le 30 novembre 1975. Elle joue le rôle de Fanny, la femme de Coco et la mère biologique de Beto Ugarte, c’est une femme directe qui aime les potins. L’actrice a 45 ans.

TEDDY GUZMÁN EST AMANDA MENDOZA RAMOS VIUDA DE GUTIÉRREZ

L’actrice comme Amanda. (Photo: Amérique TV)

Rosa Ivonne Olaguibel Cáceres, mieux connue sous le nom de Teddy Guzmán, est née à Lima le 26 octobre 1949. Dans la série, elle donne vie à Doña Amanda, la mère de Coquito et « El Pelucas », étant une femme surprotectrice. L’actrice a 71 ans.

MELANIA URBINA EST ANA SALAS GARCÍA DE GUERRA ‘ANITA’

L’actrice comme Anita. (Photo: Amérique TV)

Melania Martha Urbina Keller est née à Lima le 30 septembre 1977. Dans la fiction, elle incarne la tendre enseignante Anita, qui a une fille prénommée Lili, qu’elle protège de tout le monde. L’actrice a 43 ans.

ANA MARÍA JORDÁN EST ROSA PURIFICACIÓN REYES PINTO ‘MAMÁ ROSA’

L’actrice dans le rôle de Mama Rosa. (Photo: Amérique TV)

Ana María Jordán est née à Lima le 2 décembre 1948. Dans « Retour au quartier », elle est « Mama Rosa », la mère de Malena, une femme qui, bien qu’elle protège sa fille et ses petits-enfants, a un faible pour l’alcool. L’actrice a 72 ans.

CÉSAR RITTER EST JOSEFO CANDELARIO BRAVO MELÉNDEZ ‘PEPO’

L’acteur comme Pepo. (Photo: Amérique TV)

César Ernesto Ritter Burga est né à Lima le 31 août 1979. Il incarne l’amoureux « Pepo », qui se distingue aussi par son côté un peu paresseux. L’acteur a 41 ans.

DIEGO BERTIE EST LUIS FELIPE SANDOVAL MARTÍNEZ

Acteur comme Luis Felipe Sandoval. (Photo: Amérique TV)

Diego Felipe Bertie Brignardello est né à Lima le 2 novembre 1967. Dans la série télévisée, il joue le rôle de Luis Felipe Sandoval, un homme d’affaires despotique et corrompu, mais qui adore sa famille. L’acteur a 53 ans.

CLAUDIA BERNINZON EST CRISTINA BRAVO TORREJÓN DE SANDOVAL

L’actrice comme Cristina. (Photo: Amérique TV)

Claudia María Berninzon Barrón est née à Lima le 5 février 1976. Elle donne vie à Cristina, la tendre épouse de Luis Felipe, qui rêvait d’avoir une belle famille. L’actrice a 45 ans.

PAUL VEGA EST EDMUNDO GANOZA SALAZAR ‘EDDIE’

L’acteur comme Edmundo. (Photo: Amérique TV)

Paul Vega est né à Lima le 5 février 1971. Dans la fiction, il joue le rôle d’Eddi, le père des enfants de Malena, bien qu’il ait une autre option sexuelle, il se caractérise par ne pas savoir garder des secrets. L’acteur a 50 ans.

MÓNICA TORRES EST JOSEFINA BRAVO MELÉNDEZ ‘PEPA’

L’actrice comme Pepa. (Photo: Amérique TV)

Monica Elizabeth Torres Glave est née à Lima le 5 décembre 1970. C’est la ‘Pepa’ populaire, une femme qui défend bec et ongles sa famille, mais parfois ‘fait foirer’ quand elle ne corrobore pas l’information. L’actrice a 50 ans.

RODRIGO SÁNCHEZ PATIÑO EST CARLOS FLORES CÉSPEDES ‘CHARLIE’

L’acteur comme Charlie. (Photo: Amérique TV)

Rodrigo Sánchez Patiño est né à Lima le 12 janvier 1982. Il incarne l’homme aux vêtements Charlie, qui monte toujours sur son tricycle, vit dans une boîte aux lettres et a son ami inséparable Lorenzo, un animal en peluche. L’acteur a 38 ans.

MAGDYEL UGAZ EST SUSANA CHAFLOQUE

L’actrice comme Susana. (Photo: Amérique TV)

Magdyel Olibama Ugaz del Castillo est née à Lima le 13 juillet 1984. Dans la série se trouve Susana Chafloque, la propriétaire de la cave qui se caractérise par sa frontale. L’actrice a 36 ans.