Quel âge a-t-il et qu’a étudié Jorge Guerra, l’acteur qui joue Jimmy dans « Al fondo hay sitio »

La histoires qui sont racontées dans « Al fondo hay sitio » de plus en plus attrapent les téléspectateurs qui aspirent à voir dans une relation à Alessia Montalban avec Jimmy González, qui sont complètement amoureux, mais aucun ne sait ce que l’autre ressent et pour l’instant ils ne sont que des amis ; pendant ce temps, elle continue à travailler au restaurant de son père et il poursuit ses études.

Ce jeune couple est incarné par Karime Scander et Jorge Guerra, deux nouveaux visages de la série apparus dans la neuvième saison. Précisément, ce dernier est devenu le troisième acteur à jouer le plus jeune fils de Charito ; Pour cette raison, nous vous disons quel âge il a, quoi et où il a étudié.

Quand Jimmy parle au téléphone portable avec Alessia pour lui dire qu’il soupçonne que sa cousine July s’est trompée avec Cristóbal dans « Al fondo hay sitio » (Photo : América TV)

QUEL AGE A JORGE GUERRA ?

L’acteur Jorge Guerra Wiesse est né en 1998 et a eu 24 ans. Bien qu’il soit très jeune, depuis son enfance, il s’est intéressé au monde du théâtre et a fait des films et du théâtre, sa première apparition à la télévision étant « Al fondo hay sitio ».

Parallèlement à cette image, Jorge Guerra explique à quel point il est important de cultiver la beauté intérieure (Photo : @apoloo_____ / Instagram)

QUOI ET OÙ JORGE GUERRA A-T-IL ÉTUDIÉ ?

Après avoir terminé ses études secondaires au Colegio Santa María Marianistas, il a décidé qu’il voulait entrer pleinement dans l’industrie du divertissement. Il en est ainsi, en 2017, Jorge Guerra a animé des ateliers au Centre Culturel de l’Université Catholique du Pérouoù ses professeurs étaient l’Américain Adrian Alita et Pietro Sibile, en plus de tenir un atelier avec Roberto Ángeles.

En pleine pandémie de COVID-19, en 2020 et 2021, a continué ateliers en ligne au Stella Adler Acting Studiol’un d’eux pour travailler avec les monologues de Shakespeare et un autre pour analyser et mettre en pratique les bases de la méthode de jeu de ce studio, selon la production de la pièce « Vive ».

Comme son développement était très bon, il rejoint rapidement diverses productions, atteignant en vedette dans le film dramatique « La bronca » en 2019, qui a reçu une mention spéciale du jury au Festival du film de San Sebastián cette même année. Pour donner vie à son personnage de Roberto, il voyage au Canada, où il séjourne un mois et demi.

Puis il a joué dans le film « Sumisa » et dans deux pièces ce 2022 : « Vive » et « La enfermedad de la juventud », dans les deux dans le rôle principal.

Jorge Guerra est heureux d’appartenir au casting de « Al fondo hay sitio » (Photo : @apoloo_____ / Instagram)

PLUS D’INFORMATIONS SUR JORGE GUERRA ET « AL FONDO HAY SITIO »

FAITS ET CE QUE VOUS DEVEZ SAVOIR SUR JORGE GUERRA

Nom complet: Jorge Guerra Wiesse

Jorge Guerra Wiesse Lieu de naissance: Chaux

Chaux Nationalité: péruvien

péruvien Année de naissance: 1998

1998 Instagram : @guerrawiesse

LE TEMPS JORGE GUERRA A JOUÉ DANS « LA BRONCA »

Jorge Guerra Wiesse, Avant de rejoindre le projet à succès América TV, il était l’acteur principal de l’un des films péruviens les plus reconnus de 2019 : « La bronca », écrit et réalisé par les frères Daniel et Diego Véga.

Le film raconte l’histoire de Roberto Montoya (Rodrigo Palacios), un Péruvien vivant au Canada au début des années 1990, une époque de grande violence et de chaos politique, social et économique dans son pays d’origine. Pour en savoir plus et comment était son personnage, CLIQUEZ ICI.