Quel âge a Karime Scander et qu’a étudié l’actrice d’Alessia dans « Dans le fond il y a un endroit »

Ça ne fait aucun doute que « Il y a de la place en arrière-plan » Elle est devenue l’une des séries péruvienne préférée du public, non seulement à cause de l’intrigue, mais aussi à cause de la grande performance de ses acteurs ; comme tu le fais Karime Scander, qui joue Alessia Montalbanla fille du chef Diego qui suit ses traces.

dans l’intrigue, elle est l’intérêt amoureux de Jimmy Gonzalesbien qu’apparemment, la jeune fille soit également attirée par le fils de Charitomais c’est dur de l’accepter. Bien qu’il soit le partenaire de Remo, quand il pense au jeune frère de Joel, un sourire couvre son visage et ses yeux reflètent l’émotion, quelque chose qui ne rentre évidemment pas dans sa tête, alors il n’hésite pas à l’appeler « euh »en signe de mépris.

Suite au rôle joué par la jeune actrice, on vous dit quel âge elle a et quelle carrière elle a suivie avant d’apparaître dans les studios d’enregistrement, alors faites bien attention.

L’actrice Karime Scander est Alessia Montalván, la jeune femme de la haute société dont Jaimito Gonzales tombe amoureux, le personnage interprété par Jorge Guerra (Photo : América TV)

QUEL AGE A KARIME SCANDER ?

Karim Scander est né à Chiclayo le 11 mars 1999; donc, l’actrice péruvienne a 23 ans. Son enfance et son adolescence se sont passées dans son pays natal, alors ses parents l’ont inscrite à l’école San Agustín, où elle s’est fait de grands amis et garde d’agréables souvenirs.

C’est sur son campus qu’il a réalisé sa passion pour le théâtre, alors qu’il commençait à participer à des pièces de théâtre avec de petits rôles.

« J’aimais tout ce qui avait à voir avec le théâtre et la danse, mais pendant que j’étais à l’école, je me suis consacré à la danse et j’ai essayé de faire de petits rôles d’acteur »a déclaré dans une interview avec Rapports municipauxjournal en ligne de l’école San Agustín.

L’actrice péruvienne a déclaré être fan de la série « Dans le fond il y a un endroit » depuis son adolescence (Photo : Karime Scander / Instagram)

QUELLE CARRIÈRE A ÉTUDIÉ KARIME SCANDER ?

Après avoir terminé ses études secondaires en 2015, Karime Scander s’installe à Lima l’année suivante pour poursuivre une carrière universitaire, en choisissant la communication à l’Université de Limaoù tu veux Spécialisé dans la publicité et le marketing.

Elle a révélé qu’au début, le fait de quitter sa famille l’avait beaucoup affectée, mais être seule l’a aidée à être plus indépendante et responsable ; c’est-à-dire mûri.

Le jeune homme aime poser devant les caméras, ici vêtu d’un vêtement rouge (Photo : Karime Scander / Instagram)

COMMENT ÊTES-VOUS ENCOURAGÉ PAR LE MONDE DE L’ACTEUR ?

Alors qu’elle était déjà installée à Lima, étudiant sa carrière universitaire, elle a découvert des cours de théâtre, mais comme elle était mineure à l’époque, c’était compliqué pour elle.

Elle n’a pas baissé les bras et une amie lui a parlé de Ten Talents, une école de formation au théâtre. « C’est là que toute cette aventure d’acteur a commencé »Il a noté dans la même interview.