« Queen’s Gambit » a été presque réalisé par Heath Ledger avec Elliot Page en vedette

Le projet a pris des décennies à faire.

La carrière de Heath Ledger s’est terminée juste au moment où elle atteignait son apogée. Cependant, avant son décès, l’acteur était connecté à ce qui est devenu l’un des plus grands films de Netflix. Gambit de la reine a été extrêmement populaire pour le service de streaming. Scott Frank, l’homme qui a écrit et réalisé Gambit de la reine, expliqué sur NPR’s Air frais qu’il a fallu des décennies pour que le film soit rendu public. Ledger était à l’origine attaché au film avant Le Chevalier Noir, et était prêt à faire ses débuts en tant que réalisateur. Quelques autres ont également failli réaliser le film, dont Michael Apted et Bernardo Bertolucci. Heath voulait également qu’Elliot Page, une fois Ellen Page, joue le rôle de Beth Harmon, un rôle qui a finalement été joué par Anya Taylor Joy.

«Nous avons passé beaucoup de temps au cours des trois derniers mois à travailler sur sa vision», a déclaré l’écrivain Allan Shiach, parlant de Heath. Il a aidé à écrire Gambit de la reine aux côtés de Frank. «J’ai fait draft après draft et il a donné son avis et nous nous sommes rencontrés plusieurs fois à New York et ici, où il passait beaucoup de temps. Nous étions arrivés au stade où nous avions envoyé le script [Elliot]. Heath était plein d’idées pour les autres acteurs, principalement de sa liste d’amis par intérim. Nous prévoyions de faire un film fin 2008. »

