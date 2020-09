Que vous payiez ou non les 21,99 euros, vous pourrez voir ‘Mulan’ à partir du 4 décembre avec votre abonnement standard Disney +

Disney avait déjà prévu dès la première annonce que la condition premium de “ Mulan ” serait pour une durée limitée. Autrement dit, tôt ou tard, tous les abonnés Disney + finiraient par pouvoir profiter du film avec leur abonnement habituel à la plateforme, sans avoir à payer les 21,99 euros que coûte le film au moment de sa première, le 4 Septembre. Disney a déjà rendu publique la date à laquelle il sera disponible pour tous les abonnés de la plateforme: le 4 décembre.

C’est un mouvement que Disney + lui-même clarifie sur la page principale du film: «Profitez du film avec Premium Access pour 21,99 € avant sa sortie à tous les autres abonnés Disney + le 4 décembre 2020“Il est également précisé de cette manière dans la FAQ sur le film qui a déjà suscité certaines réticences à son époque quand on a découvert qu’il disait que le film, premium ou non, ne serait disponible au visionnage que tant que l’utilisateur resterait abonné à la plateforme.

Page de destination de ‘Mulan’ sur Disney +, où les conditions sont précisées.

Aussi dans la FAQ il est mentionné que «vous pourrez acheter un accès Premium jusqu’au 2 novembre 2020 à 23 h 59 HP»., c’est-à-dire jusqu’à environ un mois après la sortie du film. Il est raisonnable de penser qu’entre cette date et la première pour tous les utilisateurs de Disney + en décembre, le film ne sera plus disponible, et seuls ceux qui ont accepté d’acheter pourront en profiter. prime.

‘Mulan’ pour tous les publics

Cela fera trois mois que Mulan est sorti dans le monde et peut être apprécié par tous les abonnés Disney +. Avec cela, le film réalisé par Niki Caro vous profiterez de l’une des vitrines les plus courtes de l’histoire de l’entreprise. Il est clair que Disney, jusqu’à il y a quelques mois, l’une des sociétés de production qui a le plus étiré les vitrines de ses produits, tente de s’adapter aux temps nouveaux.

Il sera certainement intéressant de contempler les effets de cette stratégie. Il est tentant de prétendre que les téléspectateurs attendront jusqu’en décembre pour voir ‘Mulan’, qui aura un impact négatif sur les chiffres de la version premium du film, mais tout reste à voir dans cette nouvelle normalité cinématographique. Avec ‘Tenet’ collectant plus que prévu dans les salles et ‘Mulan’ comme option de distribution B, sur une plate-forme filiale d’une société de production, ce qui est clair, c’est que nous pouvons assister à des changements définitifs dans le monde du cinéma et comment il atteint les téléspectateurs.