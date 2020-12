Que sont les yeux Sanpaku? Comment savoir si vous en avez – et peuvent-ils prédire votre avenir?

Ils disent que les yeux sont les fenêtres de l’âme.

Mais que se passerait-il si différentes parties de l’œil étaient des fenêtres sur le destin d’une personne?

C’est ce que certaines personnes qui suivent la tradition asiatique de lecture de visage disent que les yeux de sanpaku sont.

Sanpaku, qui signifie à peu près «trois blancs», fait référence au moment où vous pouvez voir la partie blanche de l’œil au-dessus ou en dessous de la partie colorée de l’œil.

Habituellement, vous ne pouvez voir que le blanc des yeux de quelqu’un – également connu sous le nom de sclère – de chaque côté de l’iris coloré. Cependant, certaines personnes ont également du blanc visible au-dessus ou en dessous.

Que sont les yeux sanpaku?

Diverses personnes célèbres ont des yeux de sanpuka. La princesse Diana avait des yeux qui montraient sa sclère sous le beau bleu de ses iris. Billie Eilish a la même apparence. Charles Manson a montré le blanc de ses yeux au-dessus de l’iris.

Selon les traditions asiatiques de lecture de visage, les yeux de sanpaku donnent un indice sur le sort de la personne en question. Mais les différentes formes d’yeux peuvent signifier différentes choses.

Fondamentalement, sanpaku signifie qu’il y a plus de blanc autour de l’iris de l’œil que ce qui est typique.

Chez la plupart des gens, la partie colorée de l’œil est équilibrée au milieu avec peu ou pas de blanc au-dessus ou en dessous.

Tout le blanc est visible de chaque côté. Chez certaines personnes, cependant, l’iris est un peu plus haut ou un peu plus bas et rend le blanc, ou la sclère, visible sur le haut ou le bas de l’œil.

Le théoricien macrobiotique George Ohsawa a écrit un livre intitulé Vous êtes tous Sanpuka dans lequel il a décrit la condition:

«Depuis des milliers d’années, les gens d’Extrême-Orient se regardent les uns les autres à la recherche de signes de cette condition redoutée. Tout signe de sanpaku signifiait que tout le système d’un homme – physique, physiologique et spirituel – était déséquilibré. Il avait commis des péchés contre l’ordre de l’univers et il était donc malade, malheureux, fou, ce que l’Occident est venu appeler «sujet aux accidents». La condition du sanpaku est un avertissement, un signe de la nature, que sa vie est menacée par une fin précoce et tragique. «

Ohsawa a également écrit que les conditions de sanpaku pourraient être résolues en adhérant au régime macrobiotique qu’il promouvait.

Que signifie avoir des yeux de sanpaku avec une sclérotique visible sous l’iris?

Selon Ohsawa, la sclérotique visible sous l’œil est un signe de déséquilibre dans le corps. La condition est appelée «yin sanpaku» et est prétendument courante chez les alcooliques et les toxicomanes.

On pense que les personnes atteintes de yin sanpaku se placeront dans des situations dangereuses mais risquent de ne pas survivre au danger.

Qu’en est-il du sanpaku avec la sclère au-dessus de l’iris?

Lorsque le blanc de l’œil apparaît au-dessus de l’iris, c’est « yang sanpaku » et le danger pour la personne vient de l’intérieur.

On dit que les gens avec des yeux comme celui-ci sont violents et pleins de rage.

Certaines personnes célèbres décédées prématurément avaient des yeux de sanpaku.

Il y a eu de nombreuses personnes célèbres qui ont eu des yeux de sanpaku. Un exemple célèbre est la princesse Diana, qui était souvent photographiée avec le blanc inférieur de ses yeux clairement visible.

Elle correspond même à la définition du yin sanpaku, si l’on considère qu’elle avait un trouble de l’alimentation et qu’elle était dans un mariage désespérément dysfonctionnel qui a nui à sa santé émotionnelle.

Plus tard, elle a été poursuivie à mort par des paparazzi, donnant foi à l’idée qu’elle menait une vie en danger.

JFK avait également des yeux de yin sanpaku, et Ohsawa prétend en fait avoir prédit sa mort en 1963.

Il est certainement vrai que Kennedy était souvent en danger, même avant son assassinat; il était un héros pendant la Seconde Guerre mondiale et a sauvé des membres de son unité navale après que son navire a été attaqué par un destroyer japonais.

Il souffrait également de la maladie d’Addison, un trouble endocrinien marqué par une fonction insuffisante des glandes surrénales. Après sa mort, il a été révélé qu’il souffrait également d’hypothyroïdie. On dit que la mauvaise santé est l’une des caractéristiques d’avoir des yeux de sanpaku comme les siens.

Y a-t-il quelqu’un avec l’autre genre d’yeux de sanpaku?

Un exemple notable du yang sanpaku, ou d’une personne avec le dessus du blanc des yeux, est Charles Manson.

Le chef de la secte meurtrière décédé avait des yeux sauvages où les blancs pouvaient être clairement vus au-dessus de ses iris.

Il était définitivement un danger pour les autres et rempli de rage et de tendances violentes. Il a passé la majeure partie de sa vie en prison pour crimes violents, avant même de former la famille Manson et d’envoyer ses partisans tuer plusieurs personnes en 1967.

Y a-t-il d’autres causes aux yeux de sanpaku?

De toute évidence, il existe toutes sortes de raisons non-sanpaku pour lesquelles la forme des yeux d’une personne peut ressembler d’une certaine manière.

Et, en fait, les yeux d’une personne peuvent être différents d’un moment à l’autre. Les yeux de la princesse Diana sont entièrement équilibrés sur de nombreuses photos, tandis que le blanc de ses yeux est plus visible si son visage est incliné vers le bas.

C’est juste une simple anatomie. Même les yeux de Manson semblent tout à fait normaux sur certaines photos.

La forme de la peau autour des yeux d’une personne peut changer en raison de l’âge et de la perte d’élasticité, provoquant une chute qui rend la sclérotique plus évidente.

En outre, la forme de l’œil peut en fait être déformée par la chirurgie esthétique, ce qui conduit à tirer les paupières de manière à rendre les différentes parties de l’œil plus visibles.

La maladie de Grave ou l’hyperthyroïdie peuvent provoquer un gonflement des yeux qui rend la sclérotique plus proéminente.

Yeux de Sanpuka? Ou un adolescent roulant des yeux sur le monde?

Mon chien semble avoir des yeux de sanpaku – qu’est-ce que cela signifie?

Les photos des yeux de yin sanpaku m’ont semblé terriblement familières et j’ai réalisé que le regard incliné vers le haut des yeux avec des blancs en bas me rappelait le visage que fait mon chien quand elle demande des friandises.

Si vous craignez que cela signifie que votre ami à quatre pattes risque d’être assassiné comme JFK, vous pouvez vous détendre.

Les scientifiques ont découvert que les mouvements des sourcils et des yeux des chiens ne sont qu’une tactique évolutive pour amener les gens à les aimer davantage.

Une étude a montré que les chiens qui ont un jeu «yeux de chiot» fort sont plus susceptibles d’être adoptés dans un refuge que les chiens qui n’en ont pas. Il est possible que les personnes ayant des yeux de chiot soient simplement plus efficaces que les autres pour paraître mignonnes.

Alors, les formes de vos yeux sont-elles la clé de votre destin? Ou sont-ils juste une autre façon de paraître adorable? Vous pouvez décider par vous-même.

