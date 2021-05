Que sont les «villes zoom»? Des familles à travers les États-Unis tentent cette tendance du travail à distance

Alors que le travail à distance est devenu un mode de vie pour tant de personnes pendant la pandémie COVID-19 et plus les mois passaient, plus il devenait clair que beaucoup de choses ne reviendraient jamais à ce qu’elles étaient avant. Depuis lors, des familles de partout au pays profitent pleinement de ce changement de mode de vie en abandonnant les endroits où elles étaient liées uniquement en raison de leur emploi.

Au cours de l’année écoulée, de nombreuses personnes, y compris les Sherman, anciennement de Chicago et maintenant de Sarasota, en Floride, ont déménagé de façon permanente vers des destinations de vacances qui sont surnommées «Zoom town», une pièce de théâtre sur le mot «boomtown» et le populaire chat vidéo un service.

Les Sherman ont déménagé de Chicago à Sarasota, en Floride, pendant la pandémie. AUJOURD’HUI

« Quand COVID a frappé, c’était un peu comme être en lock-out, comme être en prison dans notre maison », a déclaré Paul Sherman à Catie Beck de NBC News. Mais maintenant, « nous passons la plupart de notre temps à l’extérieur, ou au bord de la piscine, ou en bateau, c’est un vrai paradis ».

Sherman et sa femme, Cindy, ont décidé de déraciner leur famille, y compris leurs enfants et leurs chiens, et ont achevé leur déménagement dans les 45 jours.

Les autres villes populaires de Zoom incluent Butte, Montain, connue pour ses montagnes, Austin, au Texas, et Charleston, en Caroline du Sud. Certains ont vu les ventes de maisons augmenter jusqu’à 30% au cours de la dernière année. Airbnb a signalé des tendances similaires avec ses locations à long terme.

Irene Becklund et son mari ont habité à San Francisco pendant 13 ans, mais ont récemment déménagé à Bend, dans l’Oregon, où ils vivent dans une maison au lieu de leur appartement de 700 pieds carrés.

Irene Becklund et son mari. AUJOURD’HUI

« COVID a en fait tout changé », a-t-elle dit à Beck. «J’avais juste envie d’un peu plus de nature et d’un peu plus de randonnées et un peu plus d’activités de plein air. … Cela a simplement changé la donne dans notre vie personnelle.

Pour les Sherman, cette décision les a rapprochés et a aidé le père de deux enfants à atteindre un meilleur équilibre entre vie professionnelle et vie privée. Après tout, il prend maintenant ses appels Zoom au bord de la piscine.

« Je ne changerais pas ça, j’adore ça », a déclaré Paul Sherman. « Je dirais que ma tension artérielle et mon niveau de stress ont tellement baissé. »

