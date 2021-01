Que sont les smartwatches hybrides, en quoi diffèrent-elles des autres et 4 modèles recommandés

Bien que quelques fabricants n’aient pas encore jeté l’éponge, la situation des smartwatches compatibles avec Android n’a pas l’air trop excitante. Horloges basées sur WearOS restent aussi limitées que jamais, la plateforme Tizen sur laquelle sont basés les modèles Montre Samsung Galaxy continue d’être un paysage désertique en termes d’applications, et que le Montre Apple devient compatible avec Android est aussi probable que de voir Tim Cook comme le nouveau PDG de Mercadona.

Ensuite, Que reste-t-il aux utilisateurs d’Android qui veulent juste une bonne montre intelligente? J’ai peur qu’il y ait deux options: soit attendre que Qualcomm décide une fois pour toutes de créer un processeur à la hauteur des temps et accessoirement que l’achat de Fitbit par Google commence à porter ses fruits, soit se contenter de modèles qui existent déjà même en sachant que toute génération d’Apple Watch peut offrir une expérience infiniment supérieure à celle de n’importe quelle montre Android compatible qui ait jamais existé. Mais et s’il y avait une alternative que nous négligeons depuis des années? Et si le montres connectées hybrides avez plus de sens que vous ne le pensez?

Que sont les smartwatches hybrides

Tout d’abord, il est nécessaire de se familiariser avec le concept de «smartwatch hybride». Comme son nom l’indique, un appareil de ce type est un smartwatch qui combine des éléments d’une montre classique avec ceux d’une montre intelligente. Plus précisément, et en règle générale, la plupart des smartwatches hybrides ont un aspect physique pratiquement impossible à distinguer de celui d’un montre-bracelet pour homme toute la vie, bien qu’ils soient équipés de fonctions «intelligentes» telles que la possibilité de recevoir ou de lire des notifications du mobile sur la montre ou de suivre l’activité physique du porteur.

Cependant, il existe de nombreuses montres intelligentes «normales» dont l’apparence rappelle les montres classiques, et pour cette raison, elles ne sont pas appelées montres connectées hybrides. Et voici autres différences à considérer lors du choix entre un type de montre ou un autre.

Montre connectée hybride vs classique, en quoi sont-elles différentes?

Comme j’ai dit, l’aspect physique est l’un des éléments qui ressort le plus des smartwatches hybrides, car les fabricants optez pour des designs inspirés de ceux des montres classiques, dans le but d’attirer cette partie du public qui n’est pas attirée par les conceptions «futuristes» ou plus tournée vers le monde technicien ceux que l’on trouve dans les smartwatches «normales».

Mais non seulement le design est différent, et je sais que Les smartwatches hybrides ont le mécanisme d’engrenage, le cadran, les aiguilles et d’autres éléments que l’on peut trouver dans les montres-bracelets «non intelligentes», car la plupart d’entre elles n’ont pas écran pour afficher les informations. Ainsi, d’autre part, les informations restent toujours visibles.

Cela se traduit également par différences en matière de régime de ce type de montres. En ne nécessitant pas autant de puissance que les smartwatches avec écran OLED ou LCD, les montres intelligentes hybrides sont généralement alimentées par des piles bouton. Et pas seulement ça, mais leur autonomie est généralement considérablement plus élevée à celle de la grande majorité des montres intelligentes classiques.

Mais, oui – la plupart – les smartwatches hybrides n’incluent pas d’écranComment affichez-vous des informations telles que des notifications ou des données d’activité? Sauf pour les fabricants qui ont choisi intégrer un écran dans vos smartwatches hybrides, la plupart reflètent ces informations en utilisant le propres aiguilles d’horloge.

De toute évidence Tout ce qui brille n’est pas or, et comme pour le reste des catégories, les smartwatches hybrides ont aussi leurs inconvénients. Le principal fléau de ces montres est peut-être la manie des fabricants de couper plus que nécessaire en termes de nombre de fonctions, suivi d’une expérience utilisateur quelque peu diminuée en raison de manque d’écran tactile cela permet d’interagir avec le logiciel, déjà assez limité dans la plupart des montres de ce type.

Quoi qu’il en soit, au cours des dernières années les smartwatches hybrides ont suffisamment évolué de quoi proposer des fonctionnalités au niveau des smartwatches classiques, et une bonne preuve en est l’investissement de Google de 40 millions de dollars dans la technologie de Fossil destinée au développement de montres de ce type.

Les meilleures smartwatches hybrides que vous pouvez acheter

Une fois que c’est devenu clair que sont les smartwatches hybrides et quels sont tes différences les plus importantes En ce qui concerne les montres «classiques» et les smartwatches «normales», il est temps de revoir les mieux que vous puissiez acheter. Non sans mentionner d’abord que cette liste sera mise à jour fréquemment à mesure que les fabricants lancent de nouveaux modèles.

Montre connectée Fossil

Fossil est l’une des entreprises spécialisées dans le domaine de montres connectées hybrides. La société dispose d’une large collection d’appareils de ce type, parmi lesquels les montres hybrides les plus innovantes qui existent aujourd’hui, avec un écran à encre électronique qui leur donne encore plus de fonctionnalités.

Jusqu’à ce que ces nouvelles montres débarquent officiellement sur tous les marchés, il est possible acheter d’autres montres hybrides de la marque, disponible dans différents styles et avec des fonctionnalités telles que avis de notification, surveillance des pas, boutons personnalisables, alarmes, chronomètre et bien plus encore.

Withings Steel HR

Celui qui est devenu un jour la propriété de Nokia, pour plus tard retour à être avec, a certains des les montres hybrides les plus élégantes du marché. Le Steel HR est leur modèle le plus avancé à ce jour, avec avis par notifications, suivi automatique de l’activité avec comptage des calories, lecteur de fréquence cardiaque et petit écran à son sommet. Il est compatible avec iOS 10, Android 6 et les versions supérieures.

Skagen connecté

La firme danoise est un autre expert dans ce domaine des montres hybrides, et le Skagen connecté C’est le modèle qui le démontre le mieux. Avec un design minimaliste typique des montres classiques de la marque, ce modèle intègre éléments intelligents tels que les alarmes, les notifications, le moniteur d’activité et le contrôle du sommeil.

Garmin Vivomove

Bien que Garmin est célèbre pour ses smartwaches, dont une curieuse collection basée sur l’univers Star Wars, la société sportive inclut également dans son catalogue le Montres hybrides de la série VivomoveL’une des plus avancées – et des plus chères, oui – qui existent sur le marché.

L’un des plus intéressants est le Vivomove 3, qui en plus d’une conception soignée finie en acier inoxydable, a des fonctions telles que contrôle du stress, écran AMOLED tactile caché, accès au calendrier, notifications, paiements mobiles et de plus. Sans aucun doute, l’un des plus complets que vous puissiez choisir.

