Que signifie Sizing Up sur TikTok ? Le sens sexuel expliqué

Voici la signification du terme « Sizing Up » sur TikTok.

Les médias sociaux ont pratiquement leur propre dictionnaire plein de phrases et de mots d’argot qui n’ont tout simplement pas de sens dans le monde normal. Par exemple, cette fois, vous ne pouviez pas échapper aux phrases virales Sco Pa Tu Manaa et Bomboclaat sur Twitter.

TikTok est passé d’une simple plate-forme de médias sociaux à un endroit avec son propre vocabulaire aux significations insondables. Par exemple, le mot « Looted » est récemment devenu viral sur la plate-forme, qui est essentiellement un synonyme de « goutte à goutte » et de « swag » utilisé pour décrire la tenue ou le style de quelqu’un. Et maintenant, il y a un nouveau terme tendance sur TikTok : Sizing Up.

Vous avez probablement vu des gens réagir à la phrase « Sizing Up » sur TikTok récemment et vous êtes demandé ce que cela signifie. Voici le sens expliqué.

Que signifie ‘Sizing Up’ sexuellement ?

Que signifie « Sizing Up » sur TikTok ?

Typiquement, « évaluer » quelqu’un signifie former un jugement sur une situation ou évaluer quelque chose. Cependant, sur TikTok, cela a un sens complètement différent. Urban Dictionary le définit comme « quand un mec examine les cuisses d’une fille afin de voir si elle peut lui prendre la bite ».

Le terme a été ajouté au site Web le 16 juillet – à peu près au moment où il a commencé à devenir viral sur TikTok. Maintenant, comme n’importe qui peut éditer Urban Dictionary et ajouter n’importe quelle définition qu’il juge appropriée, il est possible que quelqu’un ait simplement inventé cela pour être grossier. Cependant, les gens sur TikTok découvrent maintenant le nouveau terme et partagent leurs réactions.

