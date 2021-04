Que signifie la prospérité pour vous?

La prospérité est un mot largement utilisé, en particulier sur les cartes de Noël et d’anniversaire. Les gens veulent la prospérité, ils demandent la prospérité, mais tout le monde ne sait pas vraiment ce que cela signifie, n’est-ce pas? Pour moi, la prospérité est le flux de la vie. Et par flux, nous ne pouvons pas comprendre seulement l’amélioration, seulement le bien, car parfois certaines mauvaises choses semblent aussi nous apprendre. Et la prospérité n’est pas seulement matérielle.

La prospérité est dans tous les aspects de notre vie, faisant tout couler naturellement et impliquant le moins de souffrance possible.

La prospérité est une voie astrale. Quand on y pénètre, tout coule. Par conséquent, nous expliquons cette chose que le malheur n’attire que le malheur et l’argent attire plus d’argent, dont tout le monde parle toujours. Bien sûr, parce que vous vous situez dans la fourchette de la ruine ou de la prospérité. C’est si simple. Et puis vous me demandez, mais qu’en est-il de ces gens qui sont mauvais, qui volent mais qui ont la prospérité et tout. Donc, ils ne sont pas prospères.

Ils peuvent même avoir de l’argent, alors je dis que ce n’est pas seulement matériel, mais quelque chose d’important manquera dans leur vie. Cela peut être la santé, cela peut être l’amour, cela peut être une blessure que la personne porte pendant des années et qui finit par devenir une maladie, cela peut être un manque.

Mais cette tranquillité d’esprit, cette vérité intérieure que tout est et restera bien, quoi qu’il arrive, cela n’aura pas. L’argent est donc l’une des choses qu’apporte la prospérité. Parce que? Justement parce que l’argent c’est bien! Je sais que cela peut vous choquer de lire ceci, mais c’est tout à fait vrai. L’argent apporte d’excellentes opportunités, il apporte des chances, il apporte la réalisation de vos projets. Ce n’est pas avoir de l’argent à avoir, à garder sous le matelas, mais à vous réaliser en tant qu’être humain.

«Nos amis nous connaissent dans la prospérité. Nous connaissons nos amis dans l’adversité (John Collins).

Un projet social a besoin d’argent pour fonctionner. Étudier la médecine a besoin de beaucoup d’argent pour réussir, donc tout, même si cela ne semble que de l’aide, a besoin de cet argent. Pourquoi ne pas avoir autant de préjugés à ce sujet, hein? Commencez à voir la prospérité comme quelque chose de réel, comme une bannière à laquelle nous pouvons nous connecter. Comme? Simple, avec de petites attitudes qui changent notre comportement et la réponse qu’il a pour nous.

Être une bonne personne, oui, vous met dans la gamme de la prospérité. Laisser la méchanceté de côté, regarder les autres avec amour et gentillesse. Il ne s’agit pas de faire l’aumône, mais de savoir que tout le monde est dans le processus et que tout le monde a besoin de passer par certaines choses pour apprendre quelque chose. Arrêter d’être le gars intelligent aide beaucoup. Au Brésil, il y a trop de cette culture intelligente, qui profite de petites choses comme les chats de la télévision par câble et une bouteille d’eau sur la montre de Sabesp, pour économiser sur la facture (et c’est tellement 90, mon Dieu)! Alors arrêtons ça.

C’est tellement bon de pouvoir utiliser un bon service et de pouvoir le payer! C’est tellement gratifiant d’ouvrir le robinet de votre maison et d’avoir de l’eau là-bas pour prendre une bonne douche, laver un plat et tout, n’est-ce pas? Alors pourquoi ne pas payer pour un service que vous utilisez? Imaginez que chaque fois qu’une personne ouvre le robinet à la maison, quelque chose à l’intérieur d’elle fait écho à vous volez cette eau. Imaginez si, pendant de nombreuses années, cela n’est pas devenu un mantra et, après réflexion, à quoi pensez-vous que cela vous connectera?

Avec de bonnes pensées et de la prospérité? Pas même! S’épanouir, c’est être spirituel. C’est pouvoir mettre votre esprit, votre lumière et votre force dans les petites choses de votre vie et ainsi réussir un réel succès avec ce que vous croyez. Pas de baiser le gars devant vous ou d’obtenir accidentellement de la monnaie de la boulangerie. Cela vous enterre juste. Soyez vous-même et sachez que vous êtes digne et avez droit à toute la prospérité et à l’amour de l’Univers. Il fait partie de vous. Allez-y et obtenez-le!