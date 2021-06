Que signifiait Ramón Valdés dans la vie de Roberto Gómez Bolaños

« El Chavo del 8» C’est l’une des émissions de BD qui a accompagné plusieurs générations depuis sa sortie dans les années 70, une époque où l’on voyait les enfants coquins du quartier, ainsi que ses habitants. Comment oublier Mme Florinda avec son fils Quico et à Professeur Jirafales, aile Sorcière de 71, à Popis, à Ñoño, à Jaimito le facteur, au M. Ventre, aile Chilindrina, à Monsieur Ramon et Chavo, qui nous a divertis avec leurs bons mots.

Et bien qu’une grande amitié se soit formée entre plusieurs des acteurs, la relation que certains avaient était purement professionnelle ; même d’autres ont mal fini comme Carlos Villagrán et le populaire Chespirito. Cependant, loin des différences, il y avait une duo qui a bien fonctionné. On se réfère à Ramon Valdès Oui Roberto Gómez Bolanos, qui lorsqu’il l’a appelé pour rejoindre son équipe lui a dit d’être lui-même « à cause de l’étincelle qu’il avait.

Malgré la bonne alchimie qui régnait entre eux, la relation s’est progressivement détériorée jusqu’à ce que le populaire « Monchito » quitte le programme avec son ami proche Villagrán. Bien que le respect ait toujours prévalu, ce qui a puissamment attiré l’attention de tout le monde, c’est lorsque l’acteur de Chavo n’a pas assisté à la veillée et aux funérailles de Valdés.

Rappelons-nous que ceux qui ont présenté leurs condoléances à la famille « Roro » étaient Carlos Villagrán, Édgar Vivar, Rubén Aguirre, Horacio Gómez et Angelines Fernández. María Antonieta de las Nieves ne pouvait pas être à ce moment-là car elle était en tournée.

Don Ramón est l’un des personnages les plus aimés de la série télévisée, malgré son caractère explosif. (Photo : Televisa)

POURQUOI N’ES-TU PAS ALLÉ AU RAMÓN VALDÉS VELORIO ?

La vraie raison de l’absence de Chespirito n’a jamais été claire. Certains ont souligné qu’il était occupé lorsque Valdés a cessé d’exister, il a donc dû remplir ses obligations.

D’autres ont assuré que Florinda Meza l’avait interdit. Comme on le sait, plusieurs des membres de la série télévisée ont souligné qu’elle avait un caractère compliqué et n’avait pas de bonnes relations avec certains dans les coulisses.

QU’EST-CE QUE CHESPRITO A DIT AU SUJET DE RAMÓN VALDÉS ?

Même s’il n’était pas là pour dire au revoir à son ami, Chespirito n’a pas hésité à le combler de compliments et il se souvint quand il l’avait invité à rejoindre son projet. Selon il a dit, Ramón Valdés était le seul qui l’a fait rire; aussi, qu’il aimait sa capacité à apprendre des scripts rapidement et pas seulement cela, car il allait toujours plus loin et ajoutait plus de choses à son personnage.

Au-delà de ce qu’a dit Roberto Gómez Bolaños, eux seuls savent à quel point ils étaient admiratifs et respectés.