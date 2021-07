Que sera la comédie musicale High School Musical: The Series saison 3?

Voici tout ce que nous savons jusqu’à présent sur la comédie musicale HSMTMTS saison 3.

Comédie musicale au lycée : La comédie musicale : la série la saison 2 était tout au sujet La belle et la Bête mais sur quoi se concentrera la saison 3 ?

Le dernier épisode de Comédie musicale au lycée : La comédie musicale : la série la saison 2 vient d’être diffusée sur Disney+. Cette saison, nos étudiants préférés de l’East High ont monté une production de La belle et la Bête pour rivaliser avec North High dans les prestigieux Alan Menken Awards pour le théâtre musical au lycée et il comprenait plusieurs interprétations époustouflantes des chansons de la comédie musicale.

Disney+ n’a pas encore annoncé officiellement s’il y aura un Comédie musicale au lycée : La comédie musicale : la série saison 3, mais le casting et le créateur ont tous deux laissé entendre qu’il y avait déjà des plans pour cela. En d’autres termes, il semble que nous verrons bientôt les étudiants d’East High monter une autre comédie musicale. Dans cet esprit, voici ce que nous savons jusqu’à présent de la comédie musicale de la saison 3.

Quel est le HSMTMTS comédie musicale saison 3 ? Voici ce que le créateur a dit.

High School Musical : The Series saison 3 : Quelle sera la comédie musicale ? Image : Disney+

La première saison de HSMTMTS était tout au sujet des étudiants de l’école actuelle où Lycée Musical a été filmé en train de monter une production de Lycée Musical. Cela a conduit les fans et les personnages réels à croire que la comédie musicale de la saison 2 serait Lycée Musical 2 mais Miss Jenn a décidé de faire une comédie musicale plus classique pour concourir aux Alan Menken Awards.

Quelques mois seulement après la première saison de HSMTMTS est sorti, Disney+ a révélé que la comédie musicale de la saison 2 serait la légendaire La belle et la bête. La saison 2 propose de nombreuses interprétations époustouflantes des classiques de La Belle et la Bête, ainsi que des reprises de chansons de High School Musical 2 et de multiples originaux HSMTMTS chansons de la bande originale. Quelle est la prochaine étape?

S’adressant à Hollywood Life sur ce que pourrait être la prochaine comédie musicale, le créateur de HSMTMTS Tim Federle a taquiné: « Choisir la comédie musicale pour le spectacle est difficile car il y a tellement de possibilités. Vous pouvez aller très loin, vous pouvez partir Lycée Musical 3, vous pouvez créer une nouvelle comédie musicale. »

Il a poursuivi: « Je pense qu’à la fin de la journée, la musique est un élément de narration vraiment cool de la série, mais je pense vraiment qu’il s’agit de la dynamique des personnages. C’est comme Gina et Ricky, Nini et Ricky, et c’est Big Red et Ashlyn, je pense que le public est vraiment à l’écoute. C’est une décision importante à laquelle nous pesons beaucoup lors du choix du prochain spectacle.

Dans l’état actuel des choses, les acteurs et l’équipe de HSMTMTS n’ont pas encore révélé ce que HSMTMTS sera la comédie musicale de la saison 3. Cependant, les fans de la série ont remarqué dans la saison 1 que Nini avait en fait mentionné que La belle et la Bête était la première production d’East High dans laquelle elle a joué. En d’autres termes, il est possible qu’il y ait des indices sur la prochaine comédie musicale de la saison 2.

Notre estimation initiale serait La petite Sirène étant donné que c’est la comédie musicale que North High devait à l’origine monter et qu’elle est toujours dans le catalogue de Disney. La saison 3 pourrait comporter une comédie musicale plus récente comme Rocher du camp ou même Lycée Musical 2/3.

Cependant, maintenant que Tim a laissé entendre qu’ils pourraient « créer une nouvelle comédie musicale », quelque chose nous dit que la nouvelle saison pourrait avoir une comédie musicale originale avec de la musique écrite par Nini, Ashlyn et le reste des étudiants d’East High.

Quelle que soit la comédie musicale, attendez-vous à entendre d’autres reprises de l’original Lycée Musical franchise et bien d’autres chansons originales. Nous vous tiendrons au courant dès que la comédie musicale sera confirmée.

Que pensez-vous que sera la comédie musicale de la saison 3 ?

