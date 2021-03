Que se passera-t-il dans les prochains mois sur Crunchyroll en Amérique latine?

Crunchyroll a été créé en 2006 et depuis, il s’est positionné comme le leader mondial du contenu pour les fans d’anime. Le nouvel essor du phénomène japonais a revitalisé la plateforme ces derniers temps et actuellement atteint 100 millions d’utilisateurs à la hauteur de géants comme Disney + ou Amazon Prime Video. Face à de tels chiffres, Le service de streaming prépare plus de premières à offrir à ses clients et a annoncé dans les dernières heures ce qu’il lancera dans les mois à venir en Amérique latine. Consultez la liste complète!

One Piece et Boruto sont quelques-uns des succès qui se poursuivront sur l’écran Crunchyroll. La série Toei Animation se poursuivra avec le Wano Arc et a déjà programmé l’épisode 968 pour le 4 avril (Toutes les premières auront lieu le dimanche à 13 h 30 PST. Naturo Next Generations Il continuera l’aventure de Boruto pour devenir le ninja ultime avec l’équipe 7 et le reste des ninjas de Konoha.







Les premières tant attendues de À votre éternité et Tokyo Revengers. Dans les deux cas c’est manga à succès publié dans le magazine Shōnen de Kōdansha qui auront leur adaptation anime dans les prochains jours. Les deux ont été annoncés début 2020, mais leur lancement a dû être retardé en raison du coronavirus.

De plus, Crunchyroll présentera « quelque chose de plus spécial » avec Taxi bizarre et Joran: la princesse de la neige et du sang. Le premier est un spectacle se déroulant dans un monde d’animaux anthropomorphes qui suit l’histoire d’un chauffeur de taxi nommé Walrus qui n’a pas de parents et n’a pas grand-chose à voir avec les autres. D’autre part, l’autre anime se déroule dans une réalité alternative du Japon en 1931.

La plateforme se démarque également dans sa liste de la deuxième saison de La vengeance de Zombie Land Saga et Comment ne pas invoquer un seigneur démon. Voir la liste complète et les bandes-annonces pour chaque contenu:

TITRES EN VEDETTE

COMMENT NE PAS APPELER UN SEIGNEUR DEMON

Studio: Okuruto Noboru, Tezuka Productions

Délivrance: à déterminer

Takuma Sakamoto, Shera, Rem et le reste du groupe reviennent pour plus de batailles et d’histoires dans Comment NE PAS invoquer un seigneur démon Ω!

TOKYO REVENGERS

Studio: Liden Films

Délivrance: à déterminer

Un jeune homme voyage dans le temps jusqu’à ses jours au lycée, où il jure de protéger ses amis des criminels dangereux.







À VOTRE ÉTERNITÉ

Studio: la base du cerveau

Délivrance: à déterminer

Dans un village désolé, un jeune homme rencontre un loup avec lequel il partira en voyage à travers les rudes terres arctiques.







ZOMBIE LAND SAGA REVENGE (SAISON 2)

Studio: Studio MAPPA

Délivrance: à déterminer

Le groupe légendaire d’idoles zombies de la préfecture de Saga est ressuscité et cherche REVENGE dans la nouvelle saison de ZOMBIE LAND SAGA.







NOUVEAUX SIMULCASTES

CARTE !! SURPRESSION DE VANGUARD

Studio: Kinema Citrus

Délivrance: à déterminer

Préparez-vous pour plus de batailles de cartes avec Cardfight !! OverDress Vanguard, avec des dessins de personnages de CLAMP!

JE TUE DES SLIMES PENDANT 300 ANS ET MAXIMIS MON NIVEAU

Studio: Revoroot

Délivrance: à déterminer

Une sorcière immortelle passe 300 ans à tuer de simples slimes … jusqu’à ce qu’elle atteigne le niveau maximum!







JORAN LA PRINCESSE DE LA NEIGE ET DU SANG

Studio: Bakken Record

Délivrance: à déterminer

Dans une version alternative de l’année 1931, la famille Tokugawa continue de diriger le Japon et une jeune femme part en mission.







ODDTAXI

Studio: OLM, PICS

Délivrance: à déterminer

Un chauffeur de taxi particulier vous emmènera où vous voulez et écoutera également vos problèmes en cours de route.







LES JOURNAUX SLIME

Étude: 8 bits

Délivrance: à déterminer

Regarde ça! C’est le journal d’un slime! Profitez de la vie quotidienne de Rimuru et de ses amis dans The Slime Diaries!







NE JOUER AVEC MOI, Mlle NAGATORO

Studio: Film d’animation Telecom

Délivrance: à déterminer

Nagatoro adore taquiner un garçon d’un niveau supérieur pour voir comment il réagit, mais comment cela se terminera-t-il?







FÉE RANMARU

Studio: Studio Comet

Délivrance: à déterminer

Si vous avez besoin que votre cœur soit guéri, dirigez-vous vers le Bar F, où des garçons magiques devenus des fées apaisent l’âme de leurs clients!

Adieu, mon cher crameur

Studio: Liden Films

Délivrance: à déterminer

Le créateur de «Your Lie in April» raconte l’histoire de filles qui aspirent à devenir des stars du football.

HIGEHIRO: APRÈS AVOIR ÉTÉ REJETÉ, JE ME RASSE ET PRIS DANS UNE PISTE D’ÉCOLE SECONDAIRE

Studio: projet n ° 9

Délivrance: à déterminer

Un soir, le commis Yoshida rencontre une lycéenne en fuite nommée Sayu. Avec nulle part où aller







KOIKIMO

Studio: Nomad

Délivrance: à déterminer

« Koikimo » est basé sur le manga éponyme de Mogusu, publié dans le Ichijinsha Comic POOL depuis 2015.







MY HERO ACADEMIA (SAISON 5)

Studio: BONES

Diffusion: samedi 27 mars

Deku et la classe 1-A continuent de s’entraîner comme des héros et d’afficher leurs pouvoirs dans la nouvelle saison de My Hero Academia.

OSAMAKE: ROMCOM O L’AMI DE L’ENFANCE NE PERDRA PAS

Studio: Doga Kobo

Délivrance: à déterminer

Après plusieurs refus, une rivalité commence à émerger entre l’ami d’enfance d’un lycéen et son premier amour.







CES NOTES BLANCHE NEIGE

Studio: Animation Shin-Ei

Délivrance: à déterminer

Après la mort de son grand-père, un jeune homme qui joue du shamisen tente de trouver le son qui résonne avec son âme.







BRÛLER KABADDI

Studio: TMS Entertainment

Problème: à annoncer

Un ancien as du football apprend à jouer à Kabbadi!

Faisons aussi une tasse

Studio: Nippon Animation

Délivrance: à déterminer

Dans le sud de la préfecture de Gifu, un groupe de filles a créé un club pour fabriquer leur propre poterie.

RÉVOLUTION DE SEPT KNIGHTS – HÉROS SUCCESSEUR

Studio: Domerica, Liden Films

Délivrance: à déterminer

Basé sur le RPG pour smartphones, les héros appelés «Successeurs» héritent des pouvoirs des héros antiques pour sauver.

THUNDERBOLT FANTASY SWORD CHERCHEURS 3

Studio: Thunderbolt Fantasy Project

Délivrance: à déterminer

La célèbre série d’action de marionnettes de Gen Urobuchi revient sur scène avec la troisième saison de Thunderbolt Fantasy.

SÉRIE QUI SUIVENT

BORUTO: NARUTO PROCHAINES GÉNÉRATIONS

Studio: Studio Pierrot

Diffusion: dimanche – 01h00 PDT

Boruto continue son aventure pour devenir le ninja ultime avec l’équipe 7 et le reste des ninjas de Konoha.

AVENTURE DIGIMON:

Studio: Toei Animation

Diffusion: les samedis – 18h30 PDT

Commencez une nouvelle aventure Digimon avec le classique Chosen Children!

DRAGON QUEST: L’AVENTURE DE DAI

Studio: Toei Animation

Diffusion: vendredi – 19 h 00 PDT

Basé sur la franchise classique Dragon Quest, suivez Dai et son groupe dans leur grande aventure pour vaincre le Seigneur des Ténèbres.

KIYO À KYOTO: DE LA MAISON MAIKO

Studio: JCStaff

Diffusion: mercredi – 19 h 00 PDT (mensuel)

Deux filles poursuivent leur rêve de devenir maikos chez l’ancien capitaine dans cette tranche de vie pleine de moments tendres.

UNE PIÈCE

Studio: Toei Animation

Diffusion: dimanche – 01h30 PDT

Luffy et les chapeaux de paille poursuivent leurs aventures à Wano et affrontent les puissants empereurs!

Alors je suis une araignée, alors quoi?

Studio: Millepensee, Exsa

Diffusion: vendredi – 06h30 PDT

Une lycéenne se réincarne en petite araignée et devra survivre avec sa positivité autrefois puissante.

TROPICAL-ROUGE! PRECURE

Studio: Toei Animation

Diffusion: les samedis – 17h30 PDT

Une nouvelle série Precure arrive sur Crunchyroll et il est temps de devenir tropical!