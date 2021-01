Que se passe-t-il lorsque WandaVision frappe le Malcolm à l’ère familiale moyenne et moderne des sitcoms?

WandaVision, l’entrée la plus étrange du MCU (à ce jour), a une prémisse centrale de la super-héroïne Scarlet Witch créant une fausse réalité pour elle-même et son petit ami android Vision. Jusqu’à présent, la fausse réalité a commencé à refléter les premières sitcoms de l’âge d’or comme Enchanté et Le spectacle de Dick Van Dyke. Dans une interview, Elizabeth Olsen, qui joue Wanda alias Scarlet Witch, a révélé comment l’humour de WandaVision évolueront à mesure qu’ils avancent dans le temps jusqu’aux années 70 et 80.

«Les femmes des années 70, c’était presque comme s’il y avait un relâchement, même des femmes seules, dans le comportement social, ce qui affecterait leur voix et le ton qu’elles peuvent prendre au lieu que tout cela soit un peu plus haut. Dans les années 70, même si c’est cette période vraiment étrange avec les aspirations de Brady Bunch dans ce pays de la sitcom, les femmes étaient toujours en mesure d’avoir un peu plus de contrôle ou quelque chose qui les ancrait un peu plus dans leur voix. dans les années 80, avec ces moments propices à l’apprentissage et à quel point tout était sincère, c’était vraiment drôle. «

Les sitcoms ont connu des changements radicaux dans leur style d’humour et de jeu au fil des décennies, au point où les sitcoms de l’âge d’or sont aujourd’hui considérées comme pittoresques et milquetoast. Selon Olsen, la comédie de WandaVision reflétera également une tendance vers un humour plus sombre et une vision du monde plus cynique alors que la série entre enfin dans l’ère moderne, lorsque des émissions comme Malcolm et le milieu et Famille moderne sont venus redéfinir la sitcom familiale.

« L’humour de Malcolm au milieu et alors Famille moderne devient incroyablement cynique, et c’est ce que nous avons trouvé réconfortant, pour une raison quelconque, en tant que société. C’était donc amusant lorsque nous étions dans ce camp d’entraînement non seulement de décrire les changements physiques en tant qu’outils, mais aussi: «Qu’est-ce que la comédie pour l’histoire de cette époque? Comme le fait que The Brady Bunch soit un résultat du Vietnam ou Rosemary’s Baby soit un film et que Brady Bunch soit à la télévision, cela n’a aucun sens pour moi. Mais pour une raison quelconque, c’est ce que le consommateur regardait à la maison. «

Bien sûr, autant d’efforts que l’équipe derrière WandaVision a mis en place pour rendre hommage au monde des sitcoms, le spectacle est en fin de compte une action-aventure MCU. Les deux chefs de file de la série, Olsen et Paul Bettany, ont confirmé que malgré l’apparence joyeuse de WandaVision, un compte est à venir pour Wanda alors qu’elle mène une vie d’illusion heureuse avec Vision, et c’est à ce moment que les choses commenceront vraiment à devenir sérieuses.

Écrit par Jac Schaeffer et réalisé par Matt Shakman, WandaVision stars Elizabeth Olsen comme Wanda Maximoff / Scarlet Witch, Paul Bettany comme Vision, Randall Park comme Agent Jimmy Woo, Kat Dennings comme Darcy Lewis, Teyonah Parris comme Monica Rambeau et Kathryn Hahn comme Agnes. De nouveaux épisodes sont diffusés les vendredis sur Disney +.

