Que se passe-t-il en Chine et dans les crypto-monnaies: l’affaire est terminée pour les mineurs, qui se déplacent vers d’autres pays

Sûrement beaucoup de ceux qui nous lisent ne connaissent pas l’échange chinois Huobi. Ce marché de la vente de crypto-monnaies est néanmoins l’un des plus importants au monde, et aussi gère le huitième plus grand pool de mineurs de bitcoins au monde: 4% du hashrate total (quelque chose comme la production de bitcoins) provient de ce groupe de mineurs.

Cependant, les choses changent pour Huobi, qui après les dernières décisions du gouvernement chinois change de stratégie et semble révéler une tendance importante pour ce segment: les mineurs envisagent de déménager dans d’autres pays, et cela semble être l’une des raisons des nouvelles chutes dont souffrent à la fois le bitcoin et les autres crypto-monnaies.

La Chine se resserre, mais (pour l’instant) ne se noie pas du tout

Nous avons déjà commenté à d’autres occasions telles que la situation en Chine a deux visages très différents. Le pays interdit aux entités financières de fournir des installations pour opérer avec des crypto-monnaies depuis un certain temps, et récemment une annonce a été publiée dans laquelle ce veto, déjà annoncé en 2013, a été consolidé.

C’était apparemment l’une des grandes raisons du récent effondrement des crypto-monnaies, qui ont de nouveau chuté le week-end dernier. Dans cette nouvelle descente, cela semble aussi avoir quelque chose à voir avec cela. cette persécution apparente des mineurs opérant en Chine.

En revanche, ce pays est responsable de 65% de la production de bitcoins dans le monde, et cela est dû à un facteur clair: l’électricité y est très bon marché, ce qui rend la marge bénéficiaire des mineurs exceptionnelle.

Maintenant, cela semble changer. Les régulateurs chinois commencent à s’attaquer à cette activité minière de Bitcoin, et comme indiqué dans ., un Conseil d’État dirigé par le vice-premier ministre Liu He a annoncé vendredi dernier qu’il arrêterait cette activité minière. Ils menaçaient quelque chose comme ça depuis longtemps.

Huobi Pool a déclaré qu’il cesserait de fournir des services aux utilisateurs chinois. Ceux qui ont déjà acheté des machines d’extraction Bitcoin seront retirés des étagères, une chose intéressante est que Huobi a déclaré que les machines d’extraction FIL ne seraient pas affectées. pic.twitter.com/B62PII7pmB – Wu Blockchain (@WuBlockchain) 23 mai 2021

Piscines minières comme HashCow ou BTC. ont suspendu une partie de leurs opérations en Chine, et Huobi en a décidé de même, dont les responsables ont indiqué que « les ventes de machines d’extraction et de services d’hébergement d’utilisateurs sont suspendues ».

Bien que Huobi continue d’opérer et n’ait pas arrêté ses propres pools miniers, il le fait cesse d’héberger les machines des utilisateurs qui fonctionnaient dans les locaux de Huobi, qui fournit l’infrastructure mais ne possède pas ces machines.

Jiang Zhuoer, fondateur de BTC.TOP, a expliqué dans un article sur le réseau social Weibo que votre entreprise d’extraction de crypto-monnaie ne sera plus disponible en Chine continentale, et HashCow a également révélé qu’il ne s’ouvrirait pas à de nouveaux clients dans le pays.

La Chine est la référence actuelle absolue dans l’extraction de crypto-monnaies, mais les choses pourraient changer à partir de maintenant. Source: ChainBulletin.

Pour jiang cette tendance ira plus loin, et « à long terme, pratiquement tous les systèmes d’extraction de crypto-monnaie seront vendus en dehors de la Chine alors que les régulateurs chinois poursuivent l’exploitation minière dans le pays ».

Cette nouvelle a peut-être été l’une des raisons pour lesquelles ce marché est retombé dur le week-end dernier. Bitcoin est tombé en dessous de 32000 dollars (maintenant plus de 36000) et Ethereum est également tombé en dessous de 1800 dollars (bien qu’il oscille maintenant à 2260).