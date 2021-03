Que pense Percy Céspedez des clips musicaux les plus populaires du rock péruvien? | 45S

Bien que la période du plus grand succès international du rock péruvien soit due aux clips vidéo, on en sait très peu sur eux. Par conséquent, pour mieux comprendre comment cette partie fondamentale de la proposition artistique musicale a évolué, nous nous sommes réunis avec un ami expert en la matière: Percy Cespedez.

Pour ceux qui ne le connaissent pas, Percy est l’un des plus importants créateurs de clips vidéo péruviens. Il a travaillé avec des artistes nationaux tels que Libido, Zen, Cementerio Club, Adammo, Hermanos Yaipén, Pedro Suárez Vértiz, Gian Marco, entre autres; et en plus, il a également eu une carrière avec des musiciens étrangers. Naturellement, ses œuvres lui ont valu de nombreux prix MTV et une nomination aux Grammy Awards.

En utilisant toute sa carrière et ses connaissances, Percy a analysé les circonstances, la valeur documentaire, l’art et la production de notre sélection des clips de musique rock péruvien les plus populaires. Au fil des années, nous visitons les œuvres de groupes reconnus parmi lesquels nous trouvons Libido, Zen, Le personne et le personne, Christian Meier, Miki Gonzalez, 6 volts, Los Mojarras, Hash d’arène, Touristique, Jas Oui FLEUVE.

Dans la vidéo que vous pouvez voir ci-dessous, le réalisateur de renom n’a pas peur de souligner les points faibles de certains clips vidéo et explique les limites qu’ils traversaient, comme le manque de budget et de professionnels dédiés au domaine. La meilleure partie est qu’il décompose certains mythes que beaucoup d’entre nous ont préservés depuis des temps très anciens.

Découvrez la discussion avec Percy Céspedez ci-dessous.