Que le Tesla Autopilot tremble : Xiaomi vient de présenter son propre système de conduite autonome

Xiaomi Pilot Technology est le nom que la marque a donné à son système de conduite autonome

Que le Xiaomi CyberOne ait été créé en s’inspirant d’Optimus, le robot humanoïde de Tesla, était un secret de polichinelle. Et, vu ce que l’entreprise a déjà fait avec le CyberDog, la vérité est que cela ne devrait surprendre personne.

Ce à quoi nous ne nous attendions peut-être pas, c’est que Xiaomi avait également parmi ses projets de concurrencer le L’entreprise d’Elon Musk dans le domaine automobiledéveloppant son propre système de conduite autonome alternatif au pilote automatique de Tesla.

La technologie Xiaomi Pilot est déjà en développement, selon le PDG de Xiaomi

Xiaomi a profité du discours annuel de Lei Jun, PDG et co-fondateur de l’entreprise, pour montrer au monde ses avancées dans le domaine de la conduite autonome.

La société, qui a annoncé en mars 2021 son entrée dans l’industrie de la voiture électrique intelligente, a baptisé ce système « Xiaomi Pilot Technology », et selon les mots de Lei Jun, elle adopte une approche « full stack » auto-développée, qui a » progressé au-delà des attentes.

Durante esta primera fase del desarrollo, Xiaomi ya ha formado un equipo de más de 500 personas, que incluyen algunos de los nombres más reconocidos del campo de la inteligencia artificial, con experiencia en áreas como sensores, chips, algoritmos, simulación, plataforma de datos et de plus.

Mais non seulement cette équipe a travaillé sur le projet. La société assure que d’autres branches de la société, telles que Xiaomi AI Lab, l’équipe XiaoAi AI Assistant et l’équipe Smartphone Camera ont également participé au développement de Xiaomi Pilot Technology.

De plus, Xiaomi a récemment acquis le Commencez d’origine chinoise Shendong Technology, spécialisée dans le domaine de conduite autonome. A cela il faut ajouter un investissement des autres 288 millions d’euros à la recherche et au développement au sein de cette branche.

Xiaomi veut concurrencer Tesla : c’est sa voiture électrique

Ainsi, l’entreprise a atteint développer une première phase de Xiaomi Pilot Technology, et démontrer les capacités de son système de conduite autonome. À travers une vidéo partagée par Lei Jun lui-même, vous pouvez voir comment l’un des véhicules d’essai utilisés par Xiaomi est capable de conduire avec précision, sécurité et intelligence dans de multiples scénarios, tels que les demi-tours, les ronds-points et la conduite continue en montée.

Notre véhicule Xiaomi Pilot Test a réalisé une expérience de conduite sûre et fluide dans diverses conditions. Regardez la vidéo ci-dessous pour certaines de mes démos préférées ! #LeiJunDiscoursAnnuel pic.twitter.com/5ngOtkwoWp — leijun (@leijun) 11 août 2022

La vidéo met l’accent sur des techniques complexes telles que parking. En ce sens, l’équipe Xiaomi a développé une solution de stationnement automatique qui couvre différents scénarios, tels que places de parking réservées ou places de parking avec bras de chargement.

Prochainement, la société lancera un projet consistant en la création de jusqu’à 140 véhicules d’essai mettre en pratique les avancées de son système de conduite autonome. L’objectif ultime est de devenir une référence dans ce domaine d’ici 2024.

