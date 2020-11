Quavo est le dernier rappeur à recevoir une première PS5

Quavo cascades sur le Gram avec une PS5 précoce.

La sortie de la PS5 est peut-être l’un des événements les plus attendus de l’année. Malgré ce que dit BlocBoy JB, beaucoup de gens sont enthousiasmés par la nouvelle console Playstation, et quelques membres de l’élite du hip-hop l’ont reçue avant la date de sortie prévue. Il semble que Quavo en fasse partie. Quavo a obtenu son premier exemplaire de la PS5 et, comme toutes les grandes célébrités, il est livré dans un boîtier en verre avec un message personnalisé. Alors que le rappeur déballait la console d’Instagram, il a chanté « Joyeux Noël » tout en s’adressant à tous ceux qui ont raté le coup. « Si le vôtre n’est pas venu dans une vitrine, ils ne vous l’ont pas envoyé, » dit Quavo, se moquant de nous. « Tu étais en ligne, slime, » ajouta-t-il avant de lutter pour ouvrir le dossier. Quavo a alors commencé à lire le message qui est arrivé avec admiration. Quelques autres rappeurs ont montré leurs premières PS5. Travis Scott, bien sûr, était parmi les premiers. Ajoutant à sa liste de collaborations majeures de marques avec McDonald’s, Air Jordan et Fortnite, le rappeur s’est associé à Sony pour un partenariat «créatif stratégique», quoi que cela signifie. Finalement, Travis Scott et Cactus Jack sont devenus le visage de la dernière publicité PS5. Scott a l’air ravi. La nouvelle PS5 sort ce soir à minuit. Avez-vous précommandé le vôtre? Découvrez le déballage PS5 de Quavo ci-dessous.