Quatrième et dernière éclipse lunaire de 2020 le 30 novembre: quand, où regarder l’éclipse pénombre en Inde

Tendance FP26 nov.2020 08:53:27 IST

La dernière éclipse lunaire ou Chandra Grahan de l’année 2020 aura lieu le 30 novembre. Ce sera la quatrième éclipse lunaire et sera une pénombre pendant laquelle l’ombre de la Lune s’assombrira pendant quelques heures. La quatrième éclipse lunaire 2020 coïncide avec le jour propice de Kartik Purnima. L’éclipse lunaire est un événement céleste qui se produit lorsque la Terre se situe entre le Soleil et la Lune. L’ombre de la Terre restreint ou bloque une partie ou la totalité de la lumière du Soleil d’atteindre la Lune pendant l’événement céleste.

Il existe trois types d’éclipse lunaire: une éclipse lunaire totale, une éclipse lunaire partielle et une éclipse lunaire pénombre. L’éclipse à venir est une éclipse lunaire pénombre, qui se produit lorsque la Terre bloque partiellement la lumière du Soleil pour atteindre directement la Lune.

L’ombre extérieure de la Terre, appelée pénombre, est projetée sur la Lune.

Selon Heure et date, la dernière éclipse lunaire pénombre 2020 sera visible en Amérique du Nord et du Sud, en Australie et dans certaines parties de l’Asie.

Les observateurs du ciel peuvent voir environ 82% de la pleine lune devenir plus sombre pendant la phase maximale de l’éclipse.

Quand regarder en Inde

La durée totale de l’éclipse lunaire du 30 novembre est de 4 heures 21 minutes. Comme la Lune sera sous l’horizon un certain temps, seule une partie de l’éclipse sera visible en Inde.

L’éclipse lunaire pénombre ou Chandra Grahan 2020 devrait commencer vers 13 h 02 et sera à son apogée à 15 h 12. L’événement céleste se terminera à 17 h 23 IST.

.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂