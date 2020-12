Quatre-vingt-trois des 252 sites du patrimoine mondial gravement touchés par le changement climatique préviennent un rapport de l’ICUN

The Associated Press03 déc.2020 09:43:02 IST

Le changement climatique endommage de plus en plus les sites patrimoniaux les plus précieux de l’ONU, a averti mercredi une agence de conservation de premier plan, rapportant que la Grande Barrière de Corail d’Australie et des dizaines d’autres merveilles naturelles sont confrontées à de graves menaces.

Le changement climatique qui a conduit au rétrécissement des glaciers, à l’augmentation des incendies, des inondations et des sécheresses et au blanchissement des récifs coralliens font partie des problèmes auxquels font face 83 des 252 sites du patrimoine mondial répertoriés par l’UNESCO, l’agence culturelle des Nations Unies.

Seize sites du patrimoine mondial se sont détériorés depuis la publication de la dernière Perspective du patrimoine mondial il y a trois ans, tandis que huit seulement se sont améliorés, a déclaré l’Union internationale pour la conservation de la nature, composée de gouvernements et de groupes de la société civile et conseille l’UNESCO sur les menaces naturelles qui pèsent sur ces sites.

«Les sites naturels du patrimoine mondial sont parmi les endroits les plus précieux du monde, et nous devons aux générations futures de les protéger», a déclaré le Directeur général de l’UICN, Bruno Oberle. «Le changement climatique est en train de faire (des ravages) sur le patrimoine mondial naturel, de la diminution des glaciers au blanchissement des coraux en passant par les incendies et les sécheresses de plus en plus fréquents et graves.»

le rapport dit que la Grande Barrière de Corail, où le réchauffement de l’océan, l’acidification et les conditions météorologiques extrêmes ont contribué au déclin des coraux et à la diminution des populations d’espèces marines, était l’un des quatre sites d’Australie menacés «très fortement».

Les îles des aires protégées du golfe de Californie au Mexique sont également entrées dans la catégorie «critique» de la liste. Le parc national espagnol de Garajonay, le parc national olympique aux États-Unis et la réserve de biosphère du papillon monarque du Mexique font partie de ceux qui sont menacés «très fortement», selon le nouveau rapport.

Il a déclaré que si 63 pour cent des sites patrimoniaux sont classés comme «bons» ou «bons avec quelques inquiétudes», 30 pour cent sont «préoccupants» et plusieurs pour cent sont dans un état «critique».

À la différence des deux précédents rapports de l’UICN, le changement climatique a éclipsé les «espèces exotiques envahissantes» – comme lorsque des rongeurs, des poissons ou des plantes étrangers sont transplantés, accidentellement ou non, dans de nouveaux environnements – en tant que menace la plus puissante contre ces sites.

Les activités humaines telles que le tourisme, la chasse et la pêche et le pâturage du bétail ont également eu un impact.

