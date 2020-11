Quatre personnes trans sur cinq victimes d’un crime de haine au Royaume-Uni l’année dernière

Une « vague arc-en-ciel » d’agents publics LGBT + émerge à la suite des élections américaines (Mark Ralston / AFP / Getty))

Quatre personnes transgenres sur cinq au Royaume-Uni ont été victimes d’une forme de crime de haine trans au cours des 12 derniers mois, selon une nouvelle étude.

L’ampleur de la transphobie en Grande-Bretagne a été révélée par un nouveau rapport angoissant de l’association caritative LGBT + anti-violence Galop.

En explorant ce que signifie être transgenre au Royaume-Uni aujourd’hui, Galop a trouvé une image sombre de la violence, des abus, du harcèlement et des préjugés.

Le rapport a révélé que la moitié des personnes trans ont subi une attaque transphobe dans la rue au cours des 12 derniers mois.

En raison des taux élevés d’attaques physiques, sexuelles et verbales, plus de la moitié des personnes transgenres au Royaume-Uni se sentent moins capables de sortir et les deux tiers déclarent ne pas pouvoir utiliser les toilettes publiques en raison de la transphobie.

«Avant de quitter la maison, si je prévois de faire quelque chose où mon identité trans pourrait être un problème, je dois faire un énorme itinéraire dans ma tête de toutes les choses qui pourraient m’empêcher de passer…» a partagé un répondant.

Un autre a déclaré: «Être trans handicapé, il devient de plus en plus difficile de faire quoi que ce soit sans une sorte d’abus, que ce soit des soignants ou simplement sortir, cela fait de moi une cible plus importante parce que je suis considérée comme une cible plus vulnérable.»

Leni Morris, PDG de Galop, a déclaré que le rapport montrait la réalité de la vie des personnes trans britanniques au milieu d’un débat de plus en plus hostile sur les droits des trans et de commentaires toxiques et transphobes dans les médias.

«Comme toute la communauté LGBT + le sait d’après notre histoire, les débats publics ont des conséquences concrètes», a déclaré Morris. «Notre nouveau rapport montre comment la sécurité et la dignité des personnes trans sont actuellement menacées.»

Galop a organisé deux groupes de discussion avec des personnes trans pour déterminer les questions d’un sondage, auquel 227 personnes trans ont répondu. L’objectif était de mieux comprendre la nature et l’impact des crimes de haine trans et des préjugés transphobes au Royaume-Uni.

Les crimes de haine trans au Royaume-Uni en chiffres.

Près de la moitié des personnes trans au Royaume-Uni ont été victimes d’abus transphobiques par un activiste anti-trans au cours des 12 derniers mois.

Il y avait également des taux élevés de «transphobie de seconde main», les répondants affirmant que le fait d’être témoin de transphobie en ligne, comme le deadnaming, la violence verbale, la discrimination et les questions invasives, avait un impact sur leur santé mentale, ce qui leur faisait plus peur de la transphobie directe.

La transphobie a également pris la forme d’être traitée comme «malade», de sortie, de menaces de mort, de doxxing, d’agression sexuelle, de dommages matériels et de chantage.

Les femmes trans et les femmes trans étaient plus susceptibles d’être harcelées en ligne, traitées comme si elles étaient «malades» ou contagieuses et doxxées.

Les personnes trans ont également déclaré avoir été régulièrement diffamées dans les médias et rejetées par leur partenaire ou leur famille pour être transgenres.

Un quart des personnes trans ont souffert de transphobie à domicile et un tiers en a souffert au travail. Et ces espaces sûrs ne sont pas les seuls endroits où les personnes trans sont maltraitées: un tiers a déclaré avoir subi des abus transphobes de la part d’une autre personne de la communauté LGBT +.

Et les abus se présentent sous de nombreuses formes: un quart des personnes trans ont été agressées physiquement ou menacées d’agression physique, et près d’une personne sur cinq a subi une agression sexuelle ou la menace d’une agression sexuelle.

Soixante-dix pour cent des personnes trans ont déclaré que la transphobie avait été préjudiciable à leur santé mentale au cours de la dernière année, et près de la moitié se sont mutilées en conséquence. Plus de la moitié avaient envisagé le suicide.

Seule une victime trans sur sept se rend en fait à la police.

En octobre, de nouveaux chiffres du Home Office ont montré que la police enquêtait chaque jour sur sept infractions transphobes au Royaume-Uni, les chiffres ayant quadruplé entre 2014-2015 et 2019-2020, soit une augmentation de 354%.

L’année dernière, 2 540 crimes haineux transphobes ont été signalés à la police.

Mais on soupçonne depuis longtemps que le nombre réel d’attaques transphobes est beaucoup plus élevé, et cela est confirmé par la nouvelle recherche de Galop, qui a révélé que seule une personne trans sur sept ayant subi une attaque transphobe – qu’elle soit physique, verbale, sexuelle ou en ligne – l’a signalé à la police.

Soixante-dix pour cent ont dit que c’était parce qu’ils estimaient que la police ne pouvait pas les aider. Un tiers a déclaré s’attendre à ce que la police soit transphobe, tandis qu’un autre tiers a déclaré avoir subi trop d’incidents transphobes pour être en mesure de tous les signaler.

Morris a déclaré que cela montre que «de nombreuses personnes trans ont le sentiment que la police est incapable de les aider et ont souvent de mauvaises expériences lorsqu’elles signalent».

Elle a poursuivi: «Toute personne confrontée à un crime de haine a le droit de le signaler si elle le souhaite. Le signalement permet de dresser un tableau plus précis des crimes de haine au Royaume-Uni.

«Cependant, c’est un droit et non un devoir, et de nombreuses personnes ont des raisons valables de ne pas signaler. Galop est là pour soutenir toutes les personnes trans transphobiques, qu’elles choisissent de se présenter à la police ou non. »

Une personne trans qui a signalé un incident transphobe à la police a déclaré: «Un policier a dit que je m’étais laissé ouvert à la maltraitance parce que j’avais« choisi d’être différent ».

« Les méfaits tout au long de l’entretien ont ensuite révélé que les agressions physiques, les menaces de mort et les menaces de violence supplémentaire contre moi n’étaient pas assez fortes pour faire quoi que ce soit et que je devrais peut-être ‘rentrer chez moi, faire une tasse de thé et m’habiller «normalement’ ‘ . »

Sur le dos de ses recherches, Galop demande plus de financement pour développer un soutien et une assistance spécialisés pour les personnes qui se remettent de violences et d’abus transphobes, y compris des services sociaux et de soutien trans communautaires.

L’organisme de bienfaisance a également souligné que les longs délais d’attente pour les soins de santé trans au Royaume-Uni étaient un facteur aggravant et a recommandé une formation plus poussée du personnel du NHS.