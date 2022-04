Quatre hôtels acceptant les animaux domestiques dans le monde

Parcourir le monde avec votre ami à quatre pattes ne vous semble-t-il pas une idée amusante ? Malheureusement, tous les hôtels n’acceptent pas les animaux de compagnie. Mais heureusement, il existe des hôtels incroyables dans le monde qui accueillent les animaux de compagnie et les amoureux des animaux. Découvrez les hôtels de luxe acceptant les animaux de compagnie du monde entier.

Photo : Roberto Nickson/Unsplash

Live Aqua Urban Resort, San Miguel de Allende, Mexique

Le complexe Live Aqua Urban est situé près du barrage d’Obraje et offre des vues vraiment spectaculaires. C’est un endroit parfait pour s’imprégner de la riche culture et de l’histoire de la ville. L’hôtel accepte les animaux de compagnie et accueille votre animal avec une bouteille d’eau, des bols de nourriture et d’eau et un lit. Les propriétaires d’animaux bénéficient d’un service de voiturier gratuit et même d’une remise de 20 % sur leur spa !

Eden Roc Cap Cana, Punta Cana, République dominicaine

Ce complexe de luxe en bord de mer est une visite incontournable pour tous les propriétaires d’animaux qui sont prêts pour l’aventure. Avec une plage privée surplombant la mer des Caraïbes, ce complexe est l’endroit idéal pour se détendre. Cet hôtel acceptant les animaux de compagnie offre un service VIP (Very Important Paws) pour vos animaux de compagnie. Les équipements comprennent une literie royale pour chien, des serviettes pour animaux de compagnie, des friandises, des bols de nourriture et d’eau et des services de marche. Les animaux de compagnie ont leur menu – appelé Bone Appetite qui propose des plats comme des woofles, des pupsicles, et plus encore.

Photo : Josh Rakower/Unsplash

L’hôtel Edgewater, Seattle, Amérique

L’hôtel est niché parmi les monuments emblématiques de la ville, comme la Space Needle. Il a été construit en 1962 et a accueilli sa juste part de célébrités. Led Zeppelin, Neil Young et même les Beatles ont séjourné dans la propriété. Le forfait Rock and the Dog de l’hôtel offre tout ce dont vous avez besoin pour chouchouter vos chiots – des lits à la nourriture en passant par de délicieuses friandises !

Palissandre, Hong Kong, Chine

Rosewood Hong Kong offre des vues époustouflantes sur le port. Cet hôtel ultra-luxueux offre certains des meilleurs équipements pour le meilleur ami d’un homme, de délicieuses friandises de bienvenue à une literie moelleuse, des jouets amusants et de la bonne nourriture – tout ce dont vos animaux de compagnie ont besoin pour s’amuser.