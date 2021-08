Quand Space Jam 2 sera-t-il vu sur HBO Max ?

Après un an avec premières retardé de pandémie du coronavirus, 2021 se caractérise par l’offre d’une grande variété de propositions pour les adultes et les enfants qui attendaient le retour à la films. En ce sens, il a atteint le grand écran Space Jam : une nouvelle ère, avec les Looney Tunes Oui James Lebron comme protagonistes. Il sortira bientôt dans HBO Max pour profiter de chez soi. Ici, nous vous disons quand vous pouvez le voir.







35 jours se sont écoulés depuis le film réalisé par Malcom Lee arrivé dans les chambres de Amérique latine. Depuis lors, et même dès les premières images que la société a publiées, de nombreuses controverses ont été générées entre ceux qui défendent le classique et ceux qui cherchent à voir quelque chose de renouvelé. De quoi s’agit-il? Dans cet épisode, la star du basket LeBron et son fils sont piégés dans un espace numérique d’où ils doivent revenir tout en guidant les Looney Tunes, y compris Insectes Oui Lapin Lola.

Dans Space Jam 2, les protagonistes sont piégés dans un espace numérique (HBO Max).



Pour cela, ils affronteront le Des hommes de main Et la clé pour y parvenir consistera à se réunir pour responsabiliser vos talents. Il se définit donc comme un film pour toute la famille plein d’action et d’aventure. Le casting est complété par Don cheadle, Khris Davis, Sonequa Martin-Green et Cedric Joe, accompagnés de camées qui a surpris le public pour de bon.

Et bien qu’il semble que l’époque du film original soit derrière nous, la vérité est qu’il est toujours plus pertinent que jamais. C’est en 1996 qu’il arrive avec Michael Jordan A la barre se trouve le long métrage dans lequel certaines créatures de l’espace veulent kidnapper les sympathiques Looney Tunes pour apporter du plaisir à leur planète. Cette cassette a marqué l’enfance (et l’âge adulte) de quelques-uns, donc si vous ne l’avez pas encore vue, vous devriez aller la jouer sur HBO Max.

Les Looney Tunes remontent à 25 ans après le premier film Space Jam (HBO Max).



La date de diffusion en streaming

Space Jam : une nouvelle ère sera proposé dans le catalogue HBO Max à partir de vendredi prochain 20 août. Contrairement à d’autres plateformes, cette fois, il n’aura aucun coût supplémentaire. De cette façon, le contenu de Warner Bros il sera complet dans l’application qui propose également les productions de DC Comics, Cartoon Network et Max Originals.