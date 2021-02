Quand le légendaire navire ‘Asteroids’ est devenu notre voiture sur les navigateurs GPS

De nombreuses petites et grandes avancées sont tombés sur les épaules de géants. L’un d’eux, celui des navigateurs GPS que nous utilisons (maintenant peut-être moins) pour arriver à destination sans se perdre et le plus rapidement possible lorsque nous roulons.

Dans tous ces navigateurs GPS, notre voiture est représentée par un triangle ou une flèche singulière qui est devenu le symbole universel de ce segment. Le plus drôle est que selon la légende, ce triangle a fait ses débuts dans un jeu vidéo: les mythiques « astéroïdes » d’Atari.

Le premier navigateur de l’histoire utilisait déjà une pointe de flèche

Comme ils le disent dans How-to-Geek, de nos jours, avoir un navigateur GPS indépendant ou sur le mobile est quelque chose de tout à fait normal, mais l’origine de ces appareils est vraiment curieuse.

En 1985, ce qui est considéré comme le premier navigateur GPS de l’histoire est apparu. C’était l’Etak Navigator, qui n’utilisait pas de GPS mais une autre méthode curieuse pour positionner le véhicule sur la carte qui apparaissait à l’écran.

Cette carte utilisait un affichage CRT vectoriel qui a fini par utiliser un curseur en forme de flèche au centre de l’écran. L’influence de ce curseur était définitive, car il a fini par devenir l’icône que toute l’industrie finirait par utiliser pour représenter notre voiture et sa position sur la carte.

L’idée était fantastique, car cette pointe de flèche permettait de comprendre immédiatement la position et la direction dans lesquelles notre voiture circulait sur la carte. La chose surprenante est savoir d’où vient cette pointe de flèche utilisée par Etak.

C’est bien d’avoir des amis sur Atari

Etak a été créé par trois anciens ingénieurs SRI nommés Stan Honey, Ken Milnes et Alan Philips. Pour le faire avancer avait le soutien du co-fondateur d’Atari, Nolan Bushnell, qui avait un incubateur appelé Catalyst Technologies.

Cette implication de Bushnells a fait il y aurait de bonnes relations entre les ingénieurs Etak et Atari. Allan Alcorn, concepteur du légendaire Pong, est même venu travailler pour Catalyst, et il s’est lui-même rappelé comment le jeu «Asteroids» a influencé la conception du navigateur d’Etak.

« Je me souviens de l’écran vectoriel sur la machine Etak. En fait, cela a été inspiré par le jeu ‘Asteroids’, parce que nous les avons emmenés à Atari et leur avons montré comment nous avions fait cet écran« .

L’un des cofondateurs d’Etak, Stan Honey, s’est souvenu de l’influence des astéroïdes, quoique d’une manière légèrement différente. Je disais juste comment quand ils travaillaient dans le bâtiment Catalyst ils finissent par rester pour manger et jouer aux astéroïdes. Le vaisseau que le joueur manipulait dans ce jeu finirait par influencer le navigateur Etak pour devenir plus tard le symbole standard de tous ces appareils.

Comme le disait Honey, le choix était évident: «La chose la plus simple à faire sur un écran vectoriel est un triangle. Les astéroïdes ont probablement utilisé cette forme pour la même raison. C’est la chose la plus simple que vous puissiez faire qui montre la direction dans laquelle vous allez au joueur« .

Le reste, comme on dit, est l’histoire.