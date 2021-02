Quand la troisième saison de New Amsterdam arrive-t-elle sur Netflix?

New Amsterdam plancher très solide sur Netflix depuis son arrivée sur la plateforme en février 2021. La série NBC est arrivée avec ses deux saisons et s’est rapidement classée parmi les plus vues du catalogue.. Le phénomène se répète en Amérique latine où il mène dans des pays comme Nicaragua, Venezuela, Pérou, Chili, Uruguay, Paraguay et Argentine. Le lancement coïncide avec le départ de la troisième partie aux États-Unis et les fans se demandent déjà quand il atteindra le service de streaming. Quel est la date?

« Le plus ancien hôpital public des États-Unis accueille un nouveau directeur: le non-conformiste Max Goodwin, un médecin déterminé à changer les choses et à sauver des vies », est le synopsis officiel de cette série née en 2018 qui compte deux saisons avec un total de 40 épisodes.

Quand la troisième saison de New Amsterdam est-elle diffusée sur NBC?

Le 2 mars 2021 Les nouveaux épisodes arriveront avec la troisième saison du drame médical que certains comparent à Grey’s Anatomy. Les premières seront hebdomadaires les mardis à 22 h, heure locale. Toujours On ne sait pas combien de chapitres le nouvel opus contiendra et quand les versions prendront fin.

La nouvelle saison 3 d’Amsterdam couvrira-t-elle le coronavirus?

La troisième saison portera sur la façon dont le système de santé a laissé les plus vulnérables derrière et comment Max essaie de trouver de nouvelles façons de ramener les gens dans un système qui les avait oubliés. « Je ne pense pas que nous puissions ignorer la réalité de la pandémie, en particulier en tant que professionnels de la santé à New York dans un grand hôpital public. »le showrunner David Schulner a déclaré à TV Insider.

Qui sera le casting principal de la troisième saison de New Amsterdam?

Ryan Eggold (directeur médical Dr Max Goodwin), Janet Montgomery (Dr Lauren Bloom), Freema agyeman (Dre Helen Sharpe), Tyler Labine et Anupam Kher (Dr Vijay Kapoor). Sims Jocko Il a quitté le casting parce que son personnage a dit au revoir à New Amsterdam pour déménager à San Francisco avec sa fiancée Evie.

Quand la troisième saison de New Amsterdam est-elle diffusée sur Netflix?

Comme pour d’autres titres comme Grey’s Anatomy, La série sera d’abord diffusée aux États-Unis, puis arrivera à l’international. Ni NBC ni Netflix n’ont encore signalé la date provisoire, mais ce sera à partir de la fin des premières dans le pays du nord. Autrement dit, il faudra des mois avant que vous puissiez profiter des nouveaux chapitres.