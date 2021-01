Quand la troisième saison de Monarch sera diffusée sur Netflix

‘Monarque’ fait son retour pour la deuxième saison et déjà piétiné en cette 2021 sur les écrans des utilisateurs du service de streaming Netflix. À partir du 1er janvier, les fans pourront voir cette série mexicaine produite par Salma Hayek, et dès le premier instant cela a déjà beaucoup donné à parler parmi les spectateurs pour l’apparition de l’une des grandes stars du sport: Julio Cesar Chavez.

Cette apparition a renfloué les rumeurs historiques qui liaient le boxeur couronné et l’actrice hollywoodienne, et a augmenté lorsque Chavez Il a posté une photo sur son compte Instagram des deux jeunes. La vérité est que rien n’est confirmé, mais on dit qu’il l’a payée pour le premier voyage aux États-Unis il y a 30 ans pour commencer sa carrière, et ils ont toujours dit qu’ils n’étaient «que des amis».

La nouvelle version de ‘Monarque’ Il est venu avec huit épisodes qui continuent l’histoire de la famille Carranza sur le chemin du pouvoir grâce à des mouvements illégaux. Synopsis officiel: << La guerre à mort entre les frères Carranza pour avoir présidé Monarca, l'empire familial, aboutit à une trêve avant l'arrivée de Sofía, la fille de l'oncle assassiné Agustín, qui a soif de vengeance, convaincue qu'un membre de sa propre famille est qui a tué son père ".







Ainsi que l’apparition de Julio Cesar Chavez, un autre des moments les plus commentés a été le trio sexuel entre Andrés Carranza (Osvaldo Benavides), Jimena carranza (Gabriela de la Garza) et Jonah Peralta (Marcus Ornellas), puisque beaucoup se sont exprimés de manière surprenante sur les réseaux sociaux et, selon une enquête Divulgacher, 59% ont aimé cette scène, tandis que 41% n’ont pas aimé.

+ Quand a lieu la troisième saison de Monarca?

Pour le moment, Netflix n’a donné aucune information officielle concernant le lancement de la saison 3 de ‘Monarque’, mais officieusement, il est rapporté que de nouveaux chapitres arriveront début 2022, comme cette fois.