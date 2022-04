Quand la série Daredevil arrive-t-elle à Disney + en Amérique latine et au Mexique

Le 16 mars, la plateforme de Disney+ incorporé dans son catalogue la série des »Casse-cou », un programme qui a consolidé la collaboration de merveille Oui Netflix, étant la première production Marvel pour le service de streaming. Cependant, plus tôt cette année, Netflix a annoncé que toutes les séries Marvel quitteraient sa plateforme, de nombreux fans se demandant où finiraient des séries comme « Jessica Jones », « Luke Cage » et « Marvel » « The Punisher ».

Peu de temps après, Disney + a annoncé que la saga »The Defenders » serait entièrement disponible au sein de son service, mais ce ne serait pas dans le monde entier, car bien qu’aux États-Unis, au Canada, au Royaume-Uni, en Irlande, en Australie et en Nouvelle-Zélande, vous peut déjà voir les séries Marvel et Netflix, au Mexique et en Amérique latine ne sont pas encore au sein de Disney +.

Le service de streaming a ajouté sept nouveaux titres à son catalogue, dont « Marvel’s Agents of SHIELD », le 13 mars. Loin de ramener les séries préférées des fans, cette décision a également servi à tester une mise à jour du système de contrôle parental de la plateforme.

Comme il s’agit de titres au contenu »violent », Disney+ a activé une fonction qui permet de définir des restrictions d’âge sur chacun des profils enregistrés. Ainsi, seuls ceux qui ont une autorisation peuvent regarder des séries et des films avec une classification restreinte.

Cela nous permettrait de comprendre pourquoi Disney+ a décidé d’inclure les séries » Daredevil » et » The Defenders » uniquement dans certains pays, étant un tournant pour voir à quel point son service de contrôle parental est fonctionnel, donc après avoir vu les résultats , il est possible que cette action soit répliquée en Amérique latine tout au long de cette même année 2022.

Bien qu’il n’y ait toujours pas de date précise pour voir les programmes au sein de Disney + au Mexique, un communiqué officiel de Disney + a assuré que cela se produira avant la fin de cette année. « Ces séries Marvel seront également disponibles sur tous les autres marchés Disney+ plus tard cette année », lit-on dans le communiqué de presse de la plateforme Disney.

La série « Daredevil » a été créée en 2015 et a duré au total trois saisons après son annulation en 2018. Les espoirs d’un retour du personnage ont augmenté après que l’acteur cox charlie réapparaître en tant qu’avocat Matt Murdock dans le film »Spider-Man : Pas de retour à la maison », laissant tout le monde se demander si Disney ramènerait Daredevil dans l’univers cinématographique Marvel.

Bien qu’il n’y ait pas encore de déclaration officielle sur la poursuite de la série « Daredevil » ou de toute autre saga « The Defenders », des rumeurs ont récemment émergé selon lesquelles Disney travaillait sur un nouveau redémarrage de Daredevil, mais cela n’a pas encore été confirmé.