Quand la saison 2 de The Wilds sort-elle? Voici ce que nous savons

Si vous n’avez pas regardé Les Wilds sur Amazon Prime encore, qu’avez-vous fait de votre vie?

Le nouveau drame de survie pour adolescents a été décrit comme PERDU-se rencontre-Jolies petites menteuses mais honnêtement, c’est à son propre niveau. Après seulement 10 épisodes, les fans sont restés absolument accro au mystère entourant un groupe d’adolescentes échouées sur une île déserte.

La bonne nouvelle est que Les Wilds la saison 2 a déjà été renouvelée. La mauvaise nouvelle, c’est que nous allons devoir attendre un peu les réponses à toutes nos questions brûlantes.

Voici ce que nous savons jusqu’à présent Les Wilds date de sortie de la saison 2, quels membres de la distribution reviendront et ce qui se passera ensuite.

Quand est-ce que Les Wilds la saison 2 est-elle sortie?



Les Wilds Date de sortie de la saison 2: Quand sort-il sur Amazon Prime?

Les Wilds la saison 2 a été confirmée peu de temps après la sortie de la première saison sur Amazon Prime. Jusqu’à présent, il n’y a pas encore de date de sortie officielle pour la saison 2, mais l’écriture et la production sont déjà en cours.

Le tournage de la saison 1 a commencé en octobre 2019, dans divers endroits à travers la Nouvelle-Zélande. Il a fallu près d’un an pour que la série sorte mais étant donné la popularité de la série, nous espérons ne pas devoir attendre trop longtemps pour la saison 2. En raison des restrictions de COVID-19 cependant, il peut encore y avoir des retards dans la production.

Notre meilleure estimation? Attendez-vous à voir Les Wilds saison 2 début 2022.

Les Wilds casting de la saison 2: Qui revient?

Sarah Pidgeon (Leah), Sophia Ali (Fatin), Jenna Clause (Martha), Reign Edwards (Rachel), Mia Healey (Shelby), Shannon Berry (Dot), Helena Howard (Nora) et Erana James (Toni) seront de retour dans la saison 2.

Rachel Griffiths, Barbara Eve Harris, Troy Winbush et Jarred Blakiston reviendront probablement aussi.

Jusqu’à présent, aucun nouveau membre du casting n’a été annoncé, mais il est possible que de nouveaux visages rejoignent le casting en tant que gars de Twilight of Adam.

AVERTISSEMENT: Spoilers à venir pour Les Wilds fin de la saison 2!

Que se passera-t-il dans Les Wilds saison 2?

Après une première saison pleine de rebondissements et de mystères persistants, il y a plein de trucs juteux pour Les Wilds saison 2 à mettre sur la table, à commencer par le groupe Twilight of Adam nouvellement découvert.

À la fin de la saison 1, Leah a découvert que les filles de Dawn of Eden n’étaient pas le seul groupe d’adolescents « bloqués » à être surveillés. Après s’être échappée de sa chambre, Leah a découvert une salle de surveillance avec des écrans montrant un groupe de gars et un dossier sur le bureau appelé «The Twilight of Adam».

La saison 2 s’appuiera sans aucun doute sur la découverte de Leah, mais il reste à voir si nous allons ou non connaître les gars de la même manière que nous avons appris à connaître les filles. Il y a encore un lot plus à découvrir sur les filles et la saison 2 se concentrera toujours sur elles.

Les fans espèrent que nous apprenons ce qui est arrivé à Nora (extraite de l’expérience?) Et Martha (morte?!), Qui n’ont pas encore été vues dans les scènes d’interview actuelles. Nous découvrirons probablement aussi comment Shelby a découvert les arrière-pensées de Nora et comment elle s’est retrouvée avec une blessure à la cheville et une tête rasée.

La saison 2 se développera probablement pour révéler comment les filles sont sorties de l’île et sont entrées dans le bunker, et combien de temps cela a pris. Parce que honnêtement? D’après la façon dont la main amputée de Rachel est bien guérie, il semble que cela ait pu être whiiiiile!

Y a-t-il une remorque pour Les Wilds saison 2 encore?

Il n’y a pas encore de bande-annonce, mais surveillez cet espace.

