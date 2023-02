Quand la nouvelle saison de Futurama est-elle diffusée sur Hulu ?

C’était en 2022 quand hulu a annoncé qu’il apporterait une nouvelle saison de la populaire série animée »futurama », avec sa première à venir plus tôt que prévu par les fans. Récemment, les acteurs qui font partie de la série ont assisté à un événement pour donner de nouvelles mises à jour sur la production.

Dans un panel du festival de comédie Sketchfest, intitulé »Futurama vs Covid 3019 », les acteurs ont été présentés Billy West, John Di Maggio, phil lamarr, Lauren Tom Oui Maurice La Marche. Lorsqu’un fan lui a demandé s’il resterait longtemps avant les nouveaux épisodes, Tom a déclaré que la première était prévue pour 2023.

« Les nouveaux épisodes devraient sortir cet été ! » a déclaré l’actrice qui interprète Amy Wong dans »Futurama ». « J’ai hâte que vous les voyiez ! »

Hulu a commandé 20 nouveaux épisodes de l’émission, après sa dernière diffusion en 2013. Tous les principaux acteurs, ainsi que le créateur Matt Groening et le showrunner David X CohenIls reviendront pour cette nouvelle saison.

Cohen a révélé que le regretté rappeur coolioa enregistré des dialogues pour Kwanzaa-bot, un personnage récurrent apparu dans la série originale, et dont l’un des épisodes sera dédié au rappeur.

» Futurama » a déjà été annulé et renouvelé plusieurs fois depuis sa première en 1999, commençant sur Fox puis passant à Comedy Central en 2009. De nombreux nouveaux titres d’épisodes ont été révélés en 2022, donnant un petit aperçu de l’avenir. ce à quoi les fans peuvent s’attendre dans cette nouvelle saison.

Ils incluent un mélange de jeux de mots comme « How The West Was 1010001 » et « The Prince And The Product », ainsi que des morceaux plus modernes comme « Rage Against The Vaccine » et « Zapp Gets Cancelled ». Les autres nouveaux titres d’épisode incluent « The Impossible Stream », « Related To Items You’ve View » et « Children Of A Lesser Bog ».

Lorsque la nouvelle saison de » Futurama » a été annoncée, le doubleur John DiMaggio a failli ne pas revenir en tant que Bender, l’emblématique robot ivre et grossier de la série. DiMaggio n’a pas accepté de revenir parce qu’il pensait que les acteurs méritaient une rémunération plus élevée pour leurs performances. Avant ça, Disney et Hulu a négocié avec l’acteur, qui des mois plus tard a rejoint le casting.

Bien qu’il n’y ait toujours pas de date de sortie officielle pour la nouvelle saison de « Futurama » de Hulu, les commentaires de Lauren Tom suggèrent qu’elle pourrait être diffusée à l’été 2023.