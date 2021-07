Quand la deuxième saison de Valeria sera-t-elle diffusée sur Netflix?

Le service de diffusion en continu Netflix continue de miser sur les productions espagnoles, après le grand succès qu’elles ont obtenu grâce à La Casa de Papel et Elite dans le monde. Dans ce cas, ce sera avec Valérie, une série créée par María López Castaño basée sur les romans d’Elísabet Benavent. La première saison est arrivée en 2020 et ils viennent de confirmer quand la deuxième partie arrivera.

Cette adaptation de « Dans les souliers de Valeria » raconte les aventures d’un écrivain nommé Valérie, qui face à la crise que traverse son couple décide de resserrer ses liens d’amitié avec ses compagnons Carmen, Lola et Nérée. Après son lancement en mai 2020, la livraison numéro 2 a été confirmée en juin de la même année.

La deuxième saison se concentrera sur le côté littéraire de Valeria et les décisions que vous devrez prendre pour poursuivre votre carrière. Le personnage doit emprunter le chemin des contrats de merde ou publier son roman sous un pseudonyme, tout en essayant de redresser sa vie amoureuse accompagné de ses amis.

Le spectacle a divisé le public lorsqu’il a atteint la plate-forme, car les adeptes du roman original n’étaient pas d’accord avec ce qui a été adapté, mais a quand même obtenu de bons chiffres qui ont donné la possibilité d’une deuxième saison. Elísabet Benavent participera au scénario et en toute sécurité : « Il y a bien plus que quatre filles. Valeria, Lola, Carmen et Nerea, expriment les inquiétudes, les illusions, les peurs et la passion non seulement d’une génération. Elles sont universelles ».







+ Quand sort la deuxième saison de Valeria ?

Le premier teaser publié sur les réseaux fin juin annonçait que La deuxième saison de Valeria arrive sur Netflix le 13 août. reviendra Diane Gomez (Valéria), Silma López (Lola), Paula Malia (Carmen), Teresa Riott (Nérée), Ibrahim Al Shami (Adrien) et Maxi Iglesias (Victor).