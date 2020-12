Quand la deuxième saison de Monarca sortira sur Netflix

‘Monarque’ est l’une des productions les plus attendues par les téléspectateurs mexicains sur la plateforme de streaming Netflix. Cette série créée et produite par Billy Rovzar, Fernando Rovzar, Alexis Fridman, Michael McDonald, Salma Hayek, José Tamez et Diego Gutiérrez a créé sa première saison le 13 septembre 2019, et a rapidement remporté les cris du public.

De quoi s’agit-il? Selon son synopsis officiel: « Il raconte l’histoire de la famille Carranza et comment ils sont arrivés au pouvoir par la corruption. La fortune de cette puissante famille a été générée par l’empire de la tequila qu’ils possèdent, avec lequel ils ont nourri un système corrompu qui va commencer une bataille. quand quelqu’un décide de lutter contre le courant pour le finir « .

En novembre, les comptes officiels Netflix ont officialisé le retour de la série et Ils ont fixé une date exacte pour le lancement: vendredi 1er janvier 2021, le même jour que la plateforme diffusera également Cobra Kai. Découvrez l’annonce de la journée d’ouverture «Monarch»!

Cette fiction classée depuis plus de 16 ans met en vedette Irene Azuela (Ana María Carranza Dávila), Osvaldo Benavides (José Andrés Carranza Dávila), Juan Manuel Bernal (José Joaquín Carranza Dávila), Rosa Maria Bianchi (Ana Cecilia Dávila), David Rencoret (Fausto Carranza), Daniel Villar (Père Norberto) et Luis Rábago (Agustín Carranza), entre autres.

« Une bonne tequila pour commencer l’année », était l’invitation de Netflix pour tous les fans. Dans un premier temps, ils s’attendaient à ce qu’il arrive en décembre de cette année, mais ils ont finalement décidé que ce serait l’un des grands débuts de la plate-forme en 2021.