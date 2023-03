Quand la deuxième saison de Blue Lock sera-t-elle diffusée ?

Animé

Après le succès du premier opus, Blue Lock a confirmé sa deuxième saison et de nouveaux détails que nous passerons en revue ci-dessous.

Actuellement, les fans de anime Ils ont plusieurs options lors de la sélection d’une histoire à suivre, mais récemment, il y en a eu une qui a remarquablement augmenté sa popularité à grande vitesse. On parle de Serrure bleuel’adaptation du manga écrit par Muneyuki Kaneshiro et illustré par Yusuke Nomura qui est arrivé en 2022 et a reçu un renouvellement pour une deuxième saison. Quand la série revient-elle ?

Synopsis officiel : « Après une participation désastreuse à la Coupe du monde 2018, l’équipe du Japon est à la recherche d’un « top » attaquant capable d’injecter la soif de victoires et de buts dont l’équipe a besoin, mais pour le trouver, ils devront prendre des mesures drastiques… C’est pourquoi ils décident de rassembler les 300 meilleurs jeunes joueurs japonais dans un « institut-prison » avec un entraînement et des tests sévères jusqu’à ce qu’ils puissent obtenir l’avant-centre parfait..

Après la diffusion de son 24e épisode, la production a confirmé que le programme aura plus d’épisodes à l’avenir. Récemment annoncé, pour le moment, on ne sait pas quand la deuxième saison de Serrure bleuemais compte tenu du processus de développement et qu’une couverture d’au moins 10 volumes est attendue, pourrait être lancé mi-2024.

Après le point culminant de ce qui s’est passé dans la première partie, les principaux acteurs passent à la troisième sélection. Là, les 35 joueurs doivent s’affronter pour former une équipe de onze, éventuellement en compétition avec l’équipe nationale japonaise des moins de 20 ans. Dans le manga, les événements deviennent plus sauvages avec Ego prévoyant des capacités intéressantes pour les joueurs, comme un tournoi international à voir à la télévision.

Au-delà de l’actualité de la deuxième saison, il a également été confirmé ces dernières heures qu’un film dérivé qui abordera les événements du manga Blue Lock – Épisode Nagi. C’est une grande surprise pour les fans, non seulement parce que cela signifie que la franchise grandit, mais aussi parce que nous verrons l’histoire d’origine de nagi et ses débuts dans le football. Pour le moment, il n’a pas non plus de date de sortie.

