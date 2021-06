Quand iOS 15 sort et quels modèles d’iPhone sont pris en charge

nous allons vous expliquer quand iOS 15 sortira et quels modèles d’iPhone seront compatibles la prochaine version du système d’exploitation iPhone. iOS 15 a été présenté aujourd’hui avec ses principales nouveautés, mais il ne sera pas compatible avec absolument tous les modèles d’iPhone, nous allons donc clarifier vos doutes afin que vous sachiez à quoi vous attendre si le vôtre est trop ancien.

Avant de commencer, nous allons vous dire que toujours il n’y a pas de date de sortie précise pour cette nouvelle version. Cependant, Apple est généralement assez prévisible en ce qui concerne les délais qu’il fixe pour les bêtas et les sorties de la version finale de ses systèmes d’exploitation, nous pouvons donc avoir une idée de quand il arrivera.

Quand iOS 15 arrivera-t-il

Il n’y a toujours pas de date officielle pour la sortie d’iOS 15, et pour le moment, nous ne savons pas quand chacune des bêtas arrivera. Comme vous le savez déjà, avant la sortie de chaque version finale d’iOS, plusieurs versions bêta peuvent être téléchargées pour tester leurs fonctions et aider Apple à trouver des bogues. Mais en fonction de la façon dont Apple a tendance à lancer ses nouvelles versions, nous allons vous dire à quoi vous attendre.

En ce qui concerne les bêtas, la première chose que vous devez savoir est que il existe des versions bêta pour les développeurs et des versions bêta publiques. Les premiers sont beaucoup plus instables, une première carte pour que les développeurs puissent adapter leurs applications, tandis que les publics sont déjà conçus pour d’autres utilisateurs, afin qu’ils puissent tester les nouvelles fonctions et trouver des bugs.

La première version bêta pour les développeurs va sortir aujourd’hui, le 7 juin, comme ils l’ont dit d’Apple. Le jour précis n’est pas connu, mais une fois publié, la chose normale est que les nouvelles versions bêta arrivent environ toutes les deux semaines. La version bêta publique est généralement lancée à partir de la deuxième ou de la troisième version bêta pour les développeurs. Apple a déjà dit qu’il arriverait au mois de juillet, bien que le jour exact reste à voir.

Une fois qu’elles commencent à être publiées, les nouvelles versions des bêtas publiques arrivent généralement un jour ou deux après les nouvelles versions pour les développeurs, ce qui laisse un peu de temps pour corriger les éventuels bugs qui pourraient apparaître dans chaque nouvelle version. Donc, de nouvelles versions bêta seraient publiées toutes les deux semaines. Ces versions n’apporteront pas de nouvelles fonctionnalités, mais vont simplement peaufiner le système en corrigeant des bugs et en améliorant les performances et la consommation.

Les versions finales d’iOS sont généralement publiées lorsque de nouveaux iPhones sont annoncés dans les Keynotes Apple, bien qu’elles puissent parfois arriver quelques jours avant. C’est généralement vers le mois de septembre, bien qu’Apple ait seulement dit qu’il serait à l’automne prochain. Donc, si vous ne voulez pas vous exposer à de potentiels bugs bêta, vous devrez encore attendre quelques mois.

Appareils compatibles IOS 15

Maintenant, nous allons vous laisser une liste complète dans laquelle vous allez voir quels appareils seront compatibles avec iOS 15. Si votre iPhone est sur la liste, cela signifie qu’il recevra cette mise à jour. Mais si vous voyez qu’il n’apparaît pas dans la liste, ce sera parce qu’Apple l’a déjà jugé trop vieux et avec un matériel insuffisant pour le système, il ne sera donc plus mis à jour. En substance, comme dans la version précédente d’iOS, tous les appareils après l’iPhone 6s sont pris en charge. Voici la liste :

Pour finir, nous allons vous dire aussi Appareils compatibles iPad OS 15, qui bien que maintenant un système d’exploitation émancipé avec des fonctions uniques, fait toujours partie de la famille iOS. Si vous aimez ses nouveautés, vous pouvez l’installer sur les modèles suivants :