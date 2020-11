Quand exactement Amber savait qu’elle voulait divorcer Matt et où ils en étaient maintenant

Amber Bowles et Matt Gwynne se sont mariés lors de la saison 9 de Marié à première vue. Bien que leur connexion ait semblé réussie au début, il n’a pas fallu longtemps pour que les choses se déplacent vers le sud. Après qu’Amber ait appris que Matt l’avait trompée, elle a voulu divorcer.

Dans une interview récente du professeur, Amber a partagé le moment exact où elle savait que c’était fini avec Matt et où ils en étaient maintenant.

Amber Bowles de «Marié à première vue» | YouTube, à vie

Quand Amber a su qu’elle voulait divorcer de Matt sur « Marié à la première vue »

Amber a dit à Domenick Nati de Le spectacle Domenick Nati qu’elle a passé deux bonnes semaines avec Matt. Après cela, elle a commencé à avoir le sentiment que leur relation n’allait pas fonctionner.

«J’ai dit à mon père que trois semaines plus tard, je ne pensais pas que ça allait marcher», a-t-elle dit à Nati le 12 novembre. «Mais je ne voulais pas vraiment divorcer de lui jusqu’à ce que je découvre qu’il trichait et c’était comme cinq, six semaines.

Amber dit qu’elle savait qu’elle voulait divorcer lorsqu’elle a appris que Matt avait une petite amie. Apparemment, il lui a dit qu’ils pourraient recommencer à sortir ensemble une fois l’émission diffusée et qu’il ne faisait que continuer MAFS « pour de l’argent. »

«En gros, quelqu’un a dit à mon meilleur ami qu’il sortait avec quelqu’un et il leur avait dit, genre, je ne sais pas. C’était comme cette histoire compliquée, »commença Amber. «Mais il a dit à la petite amie qu’il pouvait recommencer à sortir avec elle après la diffusion de l’émission, mais il le faisait pour de l’argent. Et j’étais comme quoi? Et c’est un peu le premier moment où je me suis dit: « Je veux divorcer. C’est trop.' »

Le contact d’Amber avec Matt après « Mariés au premier regard »

Amber dit que, il y a environ un mois, Matt lui a envoyé un message «vraiment méchant» sur Facebook.

«Il était en gros comme, ‘Arrêtez de parler de moi. Tout le monde est au-dessus du spectacle, alors vous devriez vous en remettre. Quelque chose comme ça », a déclaré Amber.

L’enseignante dit qu’elle n’a pas répondu.

«Je l’ai laissé rouler», dit-elle. « C’était marrant. »

Avant de recevoir le message Facebook de Matt, Amber dit qu’elle a souvent vu son ex cet été alors qu’il sortait avec quelqu’un dans son immeuble ainsi qu’avec quelqu’un dans l’immeuble de son petit ami.

«Il sortait avec quelqu’un qui a vécu dans mon même immeuble tout l’été», dit-elle. «Mais ensuite, ils se sont séparés. Je ne sais pas. Mais ensuite, il sortait aussi avec quelqu’un dans l’immeuble de mon petit ami en même temps.

CONNEXES: « Fiancé des 90 jours »: la réaction surprenante de la mère de Jihoon à la fausse couche de Deavan

Amber a poursuivi en disant que Matt «était probablement [dating] plus que deux [women]. »

«Ce n’étaient que les deux que je connaissais», dit-elle. «Parce que c’était comme à chaque fois que je serais dans la piscine de mon appartement, je le voyais. Et chaque fois que j’allais à la piscine de l’appartement de mon copain, je le voyais. C’est comme si je ne pouvais pas lui échapper pendant tout un été. C’était horrible. C’était hilarant, pour être honnête. Comme, bien sûr, il trouverait les deux femmes de Charlotte qui vivent dans mon appartement et l’appartement de mon petit ami.

L’enseignante dit qu’elle attribue le choix de son ex chez les femmes cet été à son désir de «l’ennuyer», même si elle l’a d’abord trouvé «effrayant».

«J’ai l’impression qu’il fait tout avec dépit», dit-elle. «C’est toujours juste pour m’énerver. C’est toujours par dépit.