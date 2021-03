Quand et où voir le concert RBD: Ser o Parecer

RBD C’est l’un des groupes mexicains les plus réussis de toute l’Amérique latine. Après le phénomène qui s’est avéré être la telenovela Rebelde, une adaptation de la série argentine Façon Rebelde, les protagonistes ont formé leur propre groupe et ont sorti six albums studio, parmi lesquels se démarquent Céleste Oui Commencer à zéro.

Fin 2020 et plus de 12 ans après son absence sur scène, le groupe a eu un concert de retrouvailles avec quatre de ses six membres. Alors ils ont chanté à nouveau leurs thèmes musicaux Anahí, Maite Perroni, Christopher Uckerman Oui Christian Chávez, sans pour autant Alfonso Herrera non plus Douce Marie.

La bonne nouvelle est que pour tous ces fans qui n’ont pas pu voir la transmission du récital qui a été appelé Être ou paraîtreMaintenant, ils auront une nouvelle chance et par canal ouvert.

RBD: quand et où voir le concert de Ser o Parecer

La diffusion de ce concert aura lieu le prochain Dimanche 28 mars à 19 h pour lui Chaîne Stars. Mais pas seulement ça. Aussi, avant de commencer, il y aura une spéciale dirigée par Odalys Ramirez avec des interviews exclusives et des curiosités du groupe musical populaire qui a fait exploser le classement il y a quelques années.