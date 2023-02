Quand et où aura lieu le Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Fan Event au Mexique ?

Animé

L’événement spécial pour le troisième opus de Kimetsu no Yaiba arrive au Mexique et ici nous vous dirons tout ce que vous devez savoir pour être au courant au cas où vous voudriez y assister.

© IMDbQuand et où aura lieu le Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Fan Event au Mexique.

Les fans d’anime comptent les jours jusqu’au retour de l’une des séries les plus acclamées et les plus appréciées de ces dernières années : Kimetsu no Yaiba. Après deux saisons et un film, l’adaptation du manga de Koyoharu Gotōge se prépare pour un troisième volet qui aura un événement très spécial et arrivera à Mexique. Ensuite, tout ce qui est connu et les informations complètes pour que vous puissiez y assister.

Les prochains épisodes de l’émission couvriront Arche du village des forgeronscette fois avec les piliers Muichiro Tokito et Mitsuri Kanroji. Pour cela, la production a annoncé un événement mondial appelé « Vers le tour du monde du village des forgerons »dans lequel un nouveau film sera projeté Kimetsu no Yaiba dans lequel les deux derniers épisodes de la Arc du quartier des divertissements avec le premier de la prochaine saison.

+Quand et où aura lieu l’événement Kimetsu no Yaiba au Mexique

Les Mexicains auront la grande chance d’être le seul pays d’Amérique latine à recevoir l’anime Fan Event. Comme confirmé, l’événement « Vers le tour du monde du village des forgerons » Ce sera au Mexique le 4 mars au CDMX à Oasis Coyoacánsitué Av. Miguel Ángel de Quevedo 227, Mairie de Coyoacán. Les billets commenceront à être vendus dans les billetteries, le site internet et l’application Cinépolis les 3 et 4 février.

De cette façon, le public Mexique Vous pourrez revivre les deux derniers épisodes de la deuxième saison, qui contiennent la grande bataille entre Tengen Uzui, Tanjiro, Zenitsu et Inosuke face à Gyutaro et Dakiaprès les épisodes où le pouvoir démoniaque de Nezuko. De plus, ils auront le privilège d’être les premiers à voir le début de l’histoire du troisième volet avec Muichiro Tokito et Mitsuri Kanroji.

Cet événement mondial débutera à Tokyo le 4 février et se poursuivra dans d’autres villes telles que Los Angeles, Paris, Berlin, Séoul et Taipei, ainsi qu’à Mexico. La troisième saison de Kimetsu no Yaiba avec lui Arche du village des forgerons commencera à être diffusé en avril 2023 par la plateforme Crunchyroll. Selon les informations officielles, le premier épisode durera une heure.

