Quand et à quelle heure Sky Rojo fait-il la première sur Netflix?

‘Ciel rouge’ est l’une des séries les plus attendues sur le service de streaming Netflix depuis le jour où il a été annoncé. Non seulement nous aurons une excellente distribution et une histoire prometteuse avec beaucoup d’action et d’excitation, mais dans les coulisses, il y aura aussi Alex Pina, le créateur de «La Casa de Papel», un autre succès retentissant de la plateforme. À partir de quelle heure le programme peut-il être vu?

Le spectacle d’origine espagnole inclura dans le casting: Lali Esposito (Wendy), Miguel Angel Silvestre (Moïse) Veronica Sanchez (Corail), Asier Etxeandia (Roméo), Yany Prado (Gina), Enric Auquer (Christian), Mariana Salazar, Penelope Guerrero, José Manuel Poga, Antonio Fdez, Daniel Prim, Krys Pasiecznik, Niko Verona et de plus.

Synopsis officiel: « Trois prostituées fuient le club d’hôtes où elles vivaient après avoir laissé leur proxénète gravement blessé et paralysé avec un demi-corps. Un cubano-américain, une argentine et une espagnole entreprennent un road trip sachant qu’après ce qu’ils ont fait, ils sont morts. Avec plusieurs crimes graves derrière eux, ils ne peuvent donc pas aller voir la police et les tueurs à gages du proxénète, ils n’ont qu’à fuir ou faire face à leurs persécuteurs. « .

Son protagoniste, Lali Esposito, a déclaré que l’émission a tout pour faire le tour du monde: «C’est de la folie visuelle, ils vont devenir fous. C’est super original et une histoire puissante qui soutient l’une des merveilles de Vancouver Media et Netflix. Je suis fasciné par mon personnage et l’histoire que nous racontons.. Alors que son créateur, ananas, avancement: « Trois victimes qui tentent de briser la toile d’araignée qui les emprisonne, de leurs rêves, de l’enfer qu’elles ont vécu ».







+ Quand et comment voir la première de Sky Rojo?

La nouvelle production ‘Sky Rojo’ sera disponible sur Netflix le 19 mars 2021. Ce sera l’un des paris de l’année et aura la caractéristique que ses 8 épisodes dureront 25 minutes, soit environ. Il a également été annoncé que il y aura une deuxième saison avec 8 autres chapitres, mais jusqu’à présent, il n’y a pas de date pour cette livraison.

+ À quelle heure est-il diffusé sur Netflix?

Mexique et Amérique centrale: 01:00

Colombie, Pérou et Équateur: 02:00

Venezuela et Bolivie: 03:00

Argentine, Brésil, Chili et Uruguay: 04:00

Espagne: 08h00