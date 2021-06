Quand est-ce que Spotify Wrapped 2021 sort ?

Voici tout ce que vous devez savoir sur la date de sortie de Spotify Wrapped 2021 et comment y accéder.

Spotify vient de lancer une nouvelle fonctionnalité qui vous donne des statistiques amusantes en milieu d’année, mais quand sort Spotify Wrapped 2021 ?

Ce n’est peut-être qu’en juin, mais Spotify a déjà proposé un éventail de fonctionnalités qui indiquent qui vous avez le plus écouté cette année. Hier (2 juin), Spotify a dévoilé Spotify Only You, une nouvelle fonctionnalité qui vous indique votre carte de naissance audio ainsi que d’autres faits sur vos habitudes de streaming. Spotify a également lancé Spotify Blend pour les listes de lecture BFF.

Qu’en est-il de Spotify Wrapped 2021? Voici ce que vous devez savoir sur quand et comment vous pouvez accéder au vôtre.

À quelle date Spotify Wrapped sort-il ?

Spotify Wrapped date 2021 : quand sort-il ? Photo : Filip Radwanski/SOPA Images/LightRocket via Getty Images, Spotify

Spotify Wrapped n’a pas de date de sortie définie. Cependant, depuis son lancement, la fonctionnalité populaire est sortie début décembre chaque année. En 2017 et 2018, Spotify Wrapped est sorti le 6 décembre, en 2019, il est sorti le 5 décembre et en 2020 il est sorti le 2 décembre.

Spotify Wrapped est basé sur vos habitudes d’écoute du 1er janvier au 31 octobre de cette année-là, il ne sort donc généralement pas avant décembre. Étant donné qu’il est sorti de plus en plus tôt ces dernières années, Spotify Wrapped 2021 pourrait tomber dès le 1er décembre.

Comment obtenir Spotify Wrapped 2021 ?

Comment obtenir Spotify Wrapped 2021 ? Image : Spotify

Chaque année, Spotify lance un site Web Spotify Wrapped pour cette année spécifique. Pour obtenir votre Spotify Wrapped, il vous suffit de visiter ce site Web et de le connecter à votre compte Spotify. Vous pouvez également accéder directement à vos statistiques Spotify Wrapped en visitant l’application Spotify dès que Spotify Wrapped 2021 sera disponible.

Nous ajouterons le lien du site Web à cette page dès qu’elle sera en ligne, mais soyez à l’affût en décembre pour découvrir vos meilleures chansons, vos meilleurs artistes et toutes les autres informations étonnantes fournies par Spotify Wrapped.

Quelles chansons seront sur votre Spotify Wrapped 2021 ?

