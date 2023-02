Quand est-ce que « Maravilloso Desastre » sort en salles au Mexique ?

FILMS DE DIAMANT

Dylan Sprouse et Virginia Gardner jouent dans l’adaptation du best-seller de Jamie McGuire. À quoi ressemblera le nouveau film romantique des producteurs d’After ?

© Diamant FilmsDylan Sprouse et Virginia Gardner jouent dans Wonderful Disaster.

Si vous êtes passionné par les histoires d’amour pour adolescents, alors vous attendez sûrement Merveilleuse catastrophe. Le film, qui adapte le best-seller de Jamie McGuire publié en 2011, il arrivera avec les mêmes producteurs de la saga malgré de et présentera une fiction de pure passion. Découvrez quand il sortira en salles au Mexique!

belle catastrophecomme il s’intitulait à l’origine, sera réalisé par Roger Kumble. Le cinéaste est à l’origine du succès de Après : En mille morceauxdonc tout indiquerait que le film pourrait avoir de grandes similitudes avec l’adaptation d’Anna Todd, notamment avec certains membres de sa jeune distribution.

+ De quoi parle le film Marvelous Disaster ?

Merveilleuse catastrophe a pour protagonistes Travis Maddox et Abby Abernathy. Alors que le premier se démarque par ses muscles et ses tatouages, le second tente de l’éviter pour ne pas perdre de vue son exceptionnelle carrière universitaire. « Il passe ses nuits à combattre des matchs de boxe clandestins et, pendant la journée, il est le meilleur mec du campus universitaire.», explique le synopsis officiel.

Le teaser de Diamond Films ajoute : Intrigué par la résistance d’Abby à ses charmes, Travis propose un pari simple : s’il perd son prochain combat, il doit rester sans sexe pendant un mois. S’il gagne, Abby doit vivre dans son appartement pendant la même durée. ». De cette façon, ils doivent mettre leur destin en jeu.

+ Wonderful Disaster : date de sortie au Mexique

Même si belle catastrophe Il a été publié en 2011 par Jamie McGuire, ce sera en 2023 que son adaptation sortira pour la première fois en salles. La date de sortie de Merveilleuse catastrophe dans les salles au Mexique est prévu pour le 13 avril. De plus, Diamond Films sera en charge de la distribution du long métrage en Argentine, en Bolivie, au Brésil, au Chili, en Colombie, en Espagne et au Pérou.

+ Le casting de Marvelous Disaster

Merveilleuse catastrophe jouera Dylan Sprouse et Virginia Gardner, dans les rôles de Travis Maddox et Abby Abernathy respectivement. Ils feront également partie du casting austin nord comme Shepley Maddox, Barer gratuit comme America Mason, samuel larsen comme Jesse Viveros, Rob Estes comme Benny et brian austin vert comme Mick Abernathy.

