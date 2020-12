Quand Elon Musk prend la parole, le pain Dogecoin monte: un seul tweet a provoqué une hausse de 30%

Le fondateur de Tesla et SpaceX est revenu pour faire son truc et avec un seul tweet, il a provoqué une réaction spectaculaire dans le monde des crypto-monnaies.

Il a d’abord indiqué que «le bitcoin est presque aussi merdique que la monnaie fiduciaire» (cours légal), puis a publié un autre tweet envoyant un message clair: «Un mot: Doge». Avec cela, il a précisé son pari (ironique ou non) sur Dogecoin, une crypto-monnaie créée comme un mème et que grâce à ce tweet, il a augmenté de 30% ces dernières heures.

Un tweet suffit pour rendre le monde de la cryptographie fou

Le plus drôle est que, comme on dit, Dogecoin a été créé comme une parodie de Bitcon bien connue pour son image, un Shiba Inu qui est devenu le symbole de toute une légion d’investisseurs qui ils ont fini par transformer une blague en quelque chose de très sérieux– La valorisation boursière de Dogecoin est actuellement de 664 millions de dollars.

La crypto-monnaie présente la même volatilité (ou peut-être plus) que le bitcoin et de nombreuses autres crypto-monnaies, et est affecté par des événements singuliers comme celle qui a eu lieu il y a quelques mois, lorsqu’une campagne virale sur TikTok a fait monter sa valeur de 50%.

Maintenant, il y a eu une augmentation également spectaculaire après le message d’Elon Musk, qui dès le départ a critiqué le bitcoin et a ensuite évoqué Doge comme alternative et envoyez un tweet qui, comme toujours, a une portée spectaculaire: Musk compte actuellement 40,9 millions d’abonnés.

En ce qui concerne Musk, il est impossible de savoir s’il le pensait trop sérieusement – peut-être si l’on considère qu’il a déjà appelé Dogecoin « ma crypto-monnaie préférée » – mais la vérité est que l’effet a été immédiat: la valeur de Dogecoin Il a augmenté de 30% ces dernières heures et est passé de 0,0039 à 0,0053 dollar par Dogecoin, même si pour le moment, sa valeur diminue légèrement.

Son message ne s’est pas arrêté là, et Musk l’a fait Ça va commencer un débat (en partie privé) entre lui et un investisseur à grande échelle de Bitcoin, Michael Saylor, qui a avoué avoir investi plus de 1,3 milliard de dollars dans BTC ces derniers mois. Pour l’instant, le slogan Twitter d’Elon Musk est « Ex-PDG de Dogecoin« .

Pendant ce temps, oui, le bitcoin continue de battre des records et après avoir dépassé 20000 € il y a à peine 5 jours ce week-end a dépassé les 24000 selon les données de Coinmarketcap, qui montre actuellement une baisse notable à des niveaux de 22 700 €. Crypto est de retour sur la crête de la vague. Nous verrons si pendant longtemps.

