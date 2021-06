Quand Black Widow sera-t-il gratuit sur Disney +

Marvel prépare l’une de ses premières les plus attendues de l’année sur Disney +: Black Widow sortira à l’écran dans près d’un mois et est prêt à revoir Scarlett Johansson en tant que Natasha Romanoff. La version sera disponible via Premier Access et sa visualisation sera payante. Cependant, il sera alors gratuit pour tous les abonnés du service. Quand le sera-t-il ?

Comme les grandes productions comme Mulan ou alors Cruelle, Disney mettra en œuvre un système de première hybride où il sortira son film à la fois en streaming et en salles le 9 juillet. L’intention est de facturer un loyer pendant un certain temps, puis de diffuser le film pour le reste des utilisateurs de Disney +.

Combien cela coûtera-t-il de voir Black Widow sur Disney + ?

Comme annoncé officiellement, le tarif sera le même que celui utilisé pour les versions précédentes : en Argentine, vous devrez payer 1050 ARS, tandis qu’au Mexique, cela ne coûtera que 329 MXN. Pour les autres pays d’Amérique latine, Disney + facturera un total de 30 €.







Quand sera-t-il gratuit pour tous les abonnés Disney+ ?

Selon les dernières informations fournies par la société, Veuve noire, le prochain grand projet de l’univers cinématographique Marvel, sera disponible sur le service de streaming Disney + du 6 octobre 2021.

Pour le cas de Cruella avec Emma Stone, une enquête sur ce site a révélé que 83% attendront le 16 juillet: jour où vous arriverez au service sans frais supplémentaires. Ainsi, le film de Natasha Romanoff sera gratuit pour ceux qui ne pourront y accéder le 9 juillet et Ils pourront voir la dernière de Scarlett Johansson dans le MCU.