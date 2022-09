Quand Black Adam est-il présenté en première au Mexique?

Bandes dessinées DC

Black Adam promet de révolutionner l’univers étendu de DC avec une proposition différente où le personnage principal est un anti-héros. Quand arrives-tu au Mexique ?

©IMDBAdam noir

Adam noir peut devenir un événement inoubliable pour les fans du Univers étendu DC qui ont besoin d’une bonne première cette année après les controverses que la marque a eues avec l’arrivée de David Zaslav à Découverte WarnerAnnulation de Fille chauve-souris et les controverses avec Ezra Miller, le protagoniste d’un autre film tant attendu, Éclat. Dans ce contexte Dwayne Johnson promet le succès.

Le film suit les alternatives dans la vie de Adam noir, un anti-héros qui a reçu le pouvoir des dieux mais qui a dormi pendant 5000 ans. Maintenant il s’est réveillé et c’est à son tour de rendre justice comme il sait le faire : sans pitié. Alors le gouvernement prend des mesures en la matière et Amanda Waller convoque le Société de justice d’Amérique pour arrêter ce personnage de toutes les manières possibles, pacifiquement.

La Société de justice d’Amérique Il est composé de Doctor Fate, Hawkman, Atom Smasher et Cyclone. Ils risquent leur vie face à Adam noir qui leur assure qu’il ne se rendra pas pacifiquement parce qu’il n’a jamais dit que « être un héros ». le caractère de Dwayne Johnson demander justice ? Il semble vraiment qu’il ait une revanche en attente.

Quand Black Adam arrive-t-il au Mexique ?

« La hiérarchie du pouvoir est sur le point de changer dans DC »a dit Dwayne Johnson dans le passé à propos de ses débuts dans le Univers étendu DC Quoi Adam noir. On peut être sûr que son personnage sera vraiment fort. Au niveau de Superman et Shazam ! En ce sens, il y a des rumeurs qui indiquent la possibilité qu’Henry Cavill apparaisse comme The Man of Steel dans une scène post-générique du film.

Quand cela va arriver Adam noir aux théâtres au Mexique? La date est le 20 octobre 2022 lorsque Dwayne Johnson Faites vos débuts en tant que redoutable anti-héros du Univers étendu DC qui promet de révolutionner la marque et de devenir l’un des personnages les plus importants pour réorganiser le DCEU et lui donner une nouvelle vigueur afin de faire face à merveille de manière plus homogène.

Adam noir il met en vedette Aldis Hodge dans le rôle de Hawkman; Noah Centineo comme Atom Smasher; Quintessa Swindell comme Cyclone; Viola Davis comme Amanda Waller et Pierce Brosnan comme Docteur Fate. Le fauteuil de réalisateur est occupé par Jaume Collet-Serra et le scénario est d’Adam Sztykiel, Rory Haines et Sohrab Noshirvani.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂